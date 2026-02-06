https://ria.ru/20260206/muzey-2072782420.html
Проект "Музей обстрелов" будет размещен во всех пострадавших от ВСУ городах
Проект "Музей обстрелов" будет размещен во всех пострадавших от ВСУ городах - РИА Новости, 06.02.2026
Проект "Музей обстрелов" будет размещен во всех пострадавших от ВСУ городах
Проект "Музей обстрелов" будет размещен во всех городах, пострадавших от военных действий и обстрелов ВСУ, заявил РИА Новости зампред правительства республики... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T19:23:00+03:00
2026-02-06T19:23:00+03:00
2026-02-06T19:23:00+03:00
культура
донецк
донбасс
кирилл макаров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600714130_0:136:3094:1876_1920x0_80_0_0_a38ae4dc761c2681ae27da5cec648990.jpg
https://ria.ru/20260206/vsu-2072672311.html
донецк
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600714130_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5d6793d46c3ba70e9cdae9ea38365381.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донбасс, кирилл макаров, вооруженные силы украины
Культура, Донецк, Донбасс, Кирилл Макаров, Вооруженные силы Украины
Проект "Музей обстрелов" будет размещен во всех пострадавших от ВСУ городах
Макаров: "Музей обстрелов" будет размещен во всех городах, пострадавших от ВСУ
ДОНЕЦК, 6 фев – РИА Новости. Проект "Музей обстрелов" будет размещен во всех городах, пострадавших от военных действий и обстрелов ВСУ, заявил РИА Новости зампред правительства республики Кирилл Макаров.
"Начинать, безусловно, нужно с Донецка
, но для меня принципиально важно, чтобы отдельное музейное пространство появилось в каждом городе, познавшем ужасы военной агрессии противника", - сказал Макаров
.
Он добавил, что речь идет в первую очередь о крупных экспозициях для того, чтобы масштаб проекта смог соответствовать масштабу пережитого, с возможностью размещения техники и отдельными пространствами, посвящёнными ополчению 2014 года и добровольцам, которые первыми встали на защиту Донбасса
.
Ранее на совещании по развитию туризма в регионе Макаров предложил на территории республики реализовать проект "Музей обстрелов", состоящий из документальных свидетельств, личных историй очевидцев и граждан, переживших боевые действия, с целью сохранения правдивой информации о военных действиях в регионе и передачи ее будущим поколениям.