Проект "Музей обстрелов" будет размещен во всех пострадавших от ВСУ городах - РИА Новости, 06.02.2026
Культура
 
19:23 06.02.2026
Проект "Музей обстрелов" будет размещен во всех пострадавших от ВСУ городах
Проект "Музей обстрелов" будет размещен во всех городах, пострадавших от военных действий и обстрелов ВСУ, заявил РИА Новости зампред правительства республики... РИА Новости, 06.02.2026
донецк, донбасс, кирилл макаров, вооруженные силы украины
Культура, Донецк, Донбасс, Кирилл Макаров, Вооруженные силы Украины
Проект "Музей обстрелов" будет размещен во всех пострадавших от ВСУ городах

Макаров: "Музей обстрелов" будет размещен во всех городах, пострадавших от ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин
Дом на улице Взлетной в Донецке, разрушенный в ходе боевых действий в 2014-2015 годы
Дом на улице Взлетной в Донецке, разрушенный в ходе боевых действий в 2014-2015 годы - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Дом на улице Взлетной в Донецке, разрушенный в ходе боевых действий в 2014-2015 годы. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 фев – РИА Новости. Проект "Музей обстрелов" будет размещен во всех городах, пострадавших от военных действий и обстрелов ВСУ, заявил РИА Новости зампред правительства республики Кирилл Макаров.
"Начинать, безусловно, нужно с Донецка, но для меня принципиально важно, чтобы отдельное музейное пространство появилось в каждом городе, познавшем ужасы военной агрессии противника", - сказал Макаров.
Он добавил, что речь идет в первую очередь о крупных экспозициях для того, чтобы масштаб проекта смог соответствовать масштабу пережитого, с возможностью размещения техники и отдельными пространствами, посвящёнными ополчению 2014 года и добровольцам, которые первыми встали на защиту Донбасса.
Ранее на совещании по развитию туризма в регионе Макаров предложил на территории республики реализовать проект "Музей обстрелов", состоящий из документальных свидетельств, личных историй очевидцев и граждан, переживших боевые действия, с целью сохранения правдивой информации о военных действиях в регионе и передачи ее будущим поколениям.
КультураДонецкДонбассКирилл МакаровВооруженные силы Украины
 
 
Обсуждения
