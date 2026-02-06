Проект "Музей обстрелов" будет размещен во всех пострадавших от ВСУ городах

ДОНЕЦК, 6 фев – РИА Новости. Проект "Музей обстрелов" будет размещен во всех городах, пострадавших от военных действий и обстрелов ВСУ, заявил РИА Новости зампред правительства республики Кирилл Макаров.

Ранее на совещании по развитию туризма в регионе Макаров предложил на территории республики реализовать проект "Музей обстрелов", состоящий из документальных свидетельств, личных историй очевидцев и граждан, переживших боевые действия, с целью сохранения правдивой информации о военных действиях в регионе и передачи ее будущим поколениям.