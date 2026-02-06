МСБ получил льготные 350 миллионов рублей для объектов культурного наследия

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Первые льготные средства на общую сумму 350 миллионов рублей получили при поддержке Корпорации МСП представители малого и среднего бизнеса в рамках специальной программы по сохранению объектов культурного наследия (ОКН), сообщает пресс-служба института развития.

Это совместная программа ДОМ.РФ и Корпорации МСП. Привлеченное под "зонтичные" поручительства финансирование будет направлено на реставрацию двух памятников истории и культуры. Первым объектом финансирования стал "Охотничий домик (мыза), XVIII века" в Нижегородской области. На разработку проектной документации и проведение комплекса работ в историческом здании площадью 277 квадратных метров индивидуальный предприниматель уже получил финансирование в банке.

Еще один кредит привлекла компания, которая будет заниматься реставрацией и приспособлением под современное использование исторического здания 1950 года постройки в Пскове.

В каждом из двух проектов для привлечения финансирования на льготных условиях использовались "зонтичные" поручительства Корпорации МСП.

"Льготная программа по сохранению объектов культурного наследия объединила в себе ресурсы двух институтов развития. Это позволило бизнесу привлекать заемное финансирование по низким ставкам. Такая поддержка участников программы помогает сделать вклад в сохранение исторической памяти и способствует развитию территорий через создание новых точек притяжения. Механизм "зонтичных" поручительств значительно упрощает для предпринимателей вход в эту программу, покрывая до 50% от суммы кредита. Это избавляет их от необходимости поиска залогов для банков и позволяет кредитным организациям выдавать средства на более привлекательных условиях, с пониженной ставкой", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Всего до конца 2026 года МСП смогут привлечь более 15 миллиардов рублей льготного кредитного финансирования под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП в рамках программы по сохранению культурных объектов.

"Для ДОМ.РФ как оператора программы льготного кредитования очень важно, что интерес к ней со стороны инвесторов продолжает расти, а банки-партнеры приступают к финансированию реставрации объектов в регионах. Начало реальной работы механизма "зонтичных" поручительств для малого и среднего бизнеса также будет способствовать дальнейшему привлечению новых инвесторов в проекты по восстановлению ОКН", — отметил первый заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

Программа по сохранению ОКН направлена на поддержку инвесторов проектов по восстановлению объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и адаптации их к современному использованию.