МСБ получил льготные 350 миллионов рублей для объектов культурного наследия
10:23 06.02.2026
МСБ получил льготные 350 миллионов рублей для объектов культурного наследия
МСБ получил льготные 350 миллионов рублей для объектов культурного наследия - РИА Новости, 06.02.2026
МСБ получил льготные 350 миллионов рублей для объектов культурного наследия
Первые льготные средства на общую сумму 350 миллионов рублей получили при поддержке Корпорации МСП представители малого и среднего бизнеса в рамках специальной... РИА Новости, 06.02.2026
2026
МСБ получил льготные 350 миллионов рублей для объектов культурного наследия

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Первые льготные средства на общую сумму 350 миллионов рублей получили при поддержке Корпорации МСП представители малого и среднего бизнеса в рамках специальной программы по сохранению объектов культурного наследия (ОКН), сообщает пресс-служба института развития.
Это совместная программа ДОМ.РФ и Корпорации МСП. Привлеченное под "зонтичные" поручительства финансирование будет направлено на реставрацию двух памятников истории и культуры. Первым объектом финансирования стал "Охотничий домик (мыза), XVIII века" в Нижегородской области. На разработку проектной документации и проведение комплекса работ в историческом здании площадью 277 квадратных метров индивидуальный предприниматель уже получил финансирование в банке.
Еще один кредит привлекла компания, которая будет заниматься реставрацией и приспособлением под современное использование исторического здания 1950 года постройки в Пскове.
В каждом из двух проектов для привлечения финансирования на льготных условиях использовались "зонтичные" поручительства Корпорации МСП.
"Льготная программа по сохранению объектов культурного наследия объединила в себе ресурсы двух институтов развития. Это позволило бизнесу привлекать заемное финансирование по низким ставкам. Такая поддержка участников программы помогает сделать вклад в сохранение исторической памяти и способствует развитию территорий через создание новых точек притяжения. Механизм "зонтичных" поручительств значительно упрощает для предпринимателей вход в эту программу, покрывая до 50% от суммы кредита. Это избавляет их от необходимости поиска залогов для банков и позволяет кредитным организациям выдавать средства на более привлекательных условиях, с пониженной ставкой", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Всего до конца 2026 года МСП смогут привлечь более 15 миллиардов рублей льготного кредитного финансирования под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП в рамках программы по сохранению культурных объектов.
"Для ДОМ.РФ как оператора программы льготного кредитования очень важно, что интерес к ней со стороны инвесторов продолжает расти, а банки-партнеры приступают к финансированию реставрации объектов в регионах. Начало реальной работы механизма "зонтичных" поручительств для малого и среднего бизнеса также будет способствовать дальнейшему привлечению новых инвесторов в проекты по восстановлению ОКН", — отметил первый заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.
Программа по сохранению ОКН направлена на поддержку инвесторов проектов по восстановлению объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и адаптации их к современному использованию.
На цифровой платформе наследие.дом.рф размещена информация о планируемых к реализации и уже реализованных ОКН. В ходе ПМЭФ-2025 президент России Владимир Путин поручил распространить механизм "зонтичных" поручительств Корпорации МСП на кредитование инвесторов, восстанавливающих объекты культурного наследия.
 
