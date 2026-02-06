В Москве обновили около 186 километров барьерных ограждений

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили в 2025 году 186 километров металлических барьерных ограждений в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Ремонт и замена барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб. За прошлый год обновили 186 километров таких конструкций, нуждающихся в замене или поврежденных при ДТП. Чаще всего ремонт проводился на участках кольцевых и вылетных магистралей", - отметил Бирюков.

Заммэра пояснил, что для повышения безопасности дорожного движения в столице с 2015 года реализуется программа по замене и ремонту металлических барьерных ограждений.

"Устаревшие конструкции заменяют новыми мощными барьерами, которые способны удержать автомобиль весом до девяти тонн при скорости 60 километров в час. Они позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезд машины на полосу встречного движения и соответственно лобовое столкновение с другим транспортным средством. Результатом реализации программы стало сокращение почти в три раза числа ДТП с выездом на "встречку", - рассказал Бирюков.