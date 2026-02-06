https://ria.ru/20260206/moskva-2072733553.html
В Москве обновили около 186 километров барьерных ограждений
В Москве обновили около 186 километров барьерных ограждений - РИА Новости, 06.02.2026
В Москве обновили около 186 километров барьерных ограждений
Специалисты комплекса городского хозяйства обновили в 2025 году 186 километров металлических барьерных ограждений в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T16:36:00+03:00
2026-02-06T16:36:00+03:00
2026-02-06T16:36:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761390767_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_978753360d9fbe35ca8471446f45ec53.jpg
https://ria.ru/20260206/moskva-2072608931.html
https://realty.ria.ru/20260206/ekspo-2071890863.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761390767_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_acf65f330ced965879ba4f05dcc431d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
В Москве обновили около 186 километров барьерных ограждений
Порядка 186 км барьерных ограждений обновили в Москве за год
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили в 2025 году 186 километров металлических барьерных ограждений в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Ремонт и замена барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб. За прошлый год обновили 186 километров таких конструкций, нуждающихся в замене или поврежденных при ДТП. Чаще всего ремонт проводился на участках кольцевых и вылетных магистралей", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что для повышения безопасности дорожного движения в столице с 2015 года реализуется программа по замене и ремонту металлических барьерных ограждений.
"Устаревшие конструкции заменяют новыми мощными барьерами, которые способны удержать автомобиль весом до девяти тонн при скорости 60 километров в час. Они позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезд машины на полосу встречного движения и соответственно лобовое столкновение с другим транспортным средством. Результатом реализации программы стало сокращение почти в три раза числа ДТП с выездом на "встречку", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при проведении ремонта и замене применяются специальные сваебойные установки, с помощью которых демонтируются поврежденные элементы и затем устанавливаются новые конструкции.