В Москве обновили около 186 километров барьерных ограждений
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:36 06.02.2026
В Москве обновили около 186 километров барьерных ограждений
В Москве обновили около 186 километров барьерных ограждений
Специалисты комплекса городского хозяйства обновили в 2025 году 186 километров металлических барьерных ограждений в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы... РИА Новости, 06.02.2026
В Москве обновили около 186 километров барьерных ограждений

Порядка 186 км барьерных ограждений обновили в Москве за год

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Барьерное ограждение
Барьерное ограждение
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Барьерное ограждение. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили в 2025 году 186 километров металлических барьерных ограждений в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Ремонт и замена барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб. За прошлый год обновили 186 километров таких конструкций, нуждающихся в замене или поврежденных при ДТП. Чаще всего ремонт проводился на участках кольцевых и вылетных магистралей", - отметил Бирюков.
Люди на автобусной остановке на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Москве рассказали о подключении остановочных павильонов к электросетям
Вчера, 09:15
Заммэра пояснил, что для повышения безопасности дорожного движения в столице с 2015 года реализуется программа по замене и ремонту металлических барьерных ограждений.
"Устаревшие конструкции заменяют новыми мощными барьерами, которые способны удержать автомобиль весом до девяти тонн при скорости 60 километров в час. Они позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезд машины на полосу встречного движения и соответственно лобовое столкновение с другим транспортным средством. Результатом реализации программы стало сокращение почти в три раза числа ДТП с выездом на "встречку", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при проведении ремонта и замене применяются специальные сваебойные установки, с помощью которых демонтируются поврежденные элементы и затем устанавливаются новые конструкции.
Реконструкция павильона Монреаль на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Выставочный флагман. Чем удивит "Экспо" на ВДНХ
Вчера, 10:00
 
