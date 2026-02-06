https://ria.ru/20260206/moskva-2072698430.html
Прощание с экс-главнокомандующим ВМФ России Куроедовым пройдет 10 февраля
Похороны бывшего главнокомандующего ВМФ РФ адмирала флота Владимира Куроедова состоятся 10 февраля в Москве на Троекуровском кладбище, сообщили в пятницу РИА... РИА Новости, 06.02.2026
