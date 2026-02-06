Рейтинг@Mail.ru
Прощание с экс-главнокомандующим ВМФ России Куроедовым пройдет 10 февраля
14:23 06.02.2026
Прощание с экс-главнокомандующим ВМФ России Куроедовым пройдет 10 февраля
Прощание с экс-главнокомандующим ВМФ России Куроедовым пройдет 10 февраля
Прощание с экс-главнокомандующим ВМФ России Куроедовым пройдет 10 февраля

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Похороны бывшего главнокомандующего ВМФ РФ адмирала флота Владимира Куроедова состоятся 10 февраля в Москве на Троекуровском кладбище, сообщили в пятницу РИА Новости в Клубе адмиралов.
"Прощание с Владимиром Ивановичем состоится 10 февраля на Троекуровском кладбище в Москве, начало траурного мероприятия в 13.30", - сказал представитель клуба.
Куроедов скончался в четверг на 82-м году жизни после долгой продолжительной болезни.
Он возглавлял главкомат ВМФ РФ с 1997 по 2005 год.
