Россия приветствует переговоры по ядерной программе Ирана, заявил Песков

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москва приветствует переговоры по ситуации вокруг Ирана, которые начались в Омане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы приветствуем те переговоры, которые сейчас начались в Омане", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают текущую ситуацию вокруг Ирана и какие ожидания от сегодняшних переговоров в Омане по иранской ядерной программе у Кремля.

Встреча сторон проходит впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Иран и США к тому моменту провели пять раундов консультаций.