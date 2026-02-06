Рейтинг@Mail.ru
Россия приветствует переговоры по ядерной программе Ирана, заявил Песков
12:37 06.02.2026 (обновлено: 12:49 06.02.2026)
Россия приветствует переговоры по ядерной программе Ирана, заявил Песков
Москва приветствует переговоры по ситуации вокруг Ирана, которые начались в Омане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.02.2026
Песков: Россия приветствует переговоры по ядерной программе Ирана в Маскате

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москва приветствует переговоры по ситуации вокруг Ирана, которые начались в Омане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в пятницу в столице Омана проводит переговоры с американской делегацией, которую возглавит спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"Мы приветствуем те переговоры, которые сейчас начались в Омане", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают текущую ситуацию вокруг Ирана и какие ожидания от сегодняшних переговоров в Омане по иранской ядерной программе у Кремля.
Встреча сторон проходит впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Иран и США к тому моменту провели пять раундов консультаций.
В четверг иранский источник сообщал РИА Новости, что переговоры будут носить непрямой характер, однако в случае успеха диалог может стать прямым.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Иран может согласиться на приостановку ядерной программы, пишет NYT
Вчера, 11:44
 
В миреИранОманМоскваДмитрий ПесковРоссияАббас АракчиСтив Уиткофф
 
 
