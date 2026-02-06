Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Москву придет плюсовая температура
06.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву придет плюсовая температура
Синоптик рассказал, когда в Москву придет плюсовая температура
Оттепель придет в Москву 13 февраля, воздух впервые в этом году прогреется до плюс 2 градусов, а на следующий день похолодает до минус 15, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.02.2026
общество, москва, новый год
Общество, Москва, Новый год
Синоптик рассказал, когда в Москву придет плюсовая температура

Шувалов: плюсовая температура придет в Москву через неделю

Люди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Оттепель придет в Москву 13 февраля, воздух впервые в этом году прогреется до плюс 2 градусов, а на следующий день похолодает до минус 15, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"По предварительным прогнозам, мы попадаем в теплый сектор очередного южного циклона. В данном случае, по предварительным прогнозам, получается, что пик этого попадания в теплый сектор будет 13 февраля, 12 февраля ожидается быстрое повышение температуры от минус 10 до 0 градусов, а 13 февраля температура повысится до 0 - плюс 2 градусов", - сказал Шувалов.
Синоптик отметил, что в эти дни ожидается мокрый снег, выпадет до 5-10 сантиметров осадков, а также при таком повышении температуры возможна гололедица. Осадки будут интенсивные в виде липкого, мокрого снега. По его словам, уже к вечеру 14 февраля начнется понижение температуры, оно тоже будет резким и достаточно сильным. Температура резко упадет до минус 15 градусов.
