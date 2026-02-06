Синоптик рассказал, когда в Москву придет плюсовая температура

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Оттепель придет в Москву 13 февраля, воздух впервые в этом году прогреется до плюс 2 градусов, а на следующий день похолодает до минус 15, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"По предварительным прогнозам, мы попадаем в теплый сектор очередного южного циклона. В данном случае, по предварительным прогнозам, получается, что пик этого попадания в теплый сектор будет 13 февраля, 12 февраля ожидается быстрое повышение температуры от минус 10 до 0 градусов, а 13 февраля температура повысится до 0 - плюс 2 градусов", - сказал Шувалов.