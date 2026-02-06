Следователи ищут мужчину, стрелявшего в генерала Алексеева в Москве

"В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, изучаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы произошедшего. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица или лиц, причастных к совершению указанного преступления", - сказала она.