Рейтинг@Mail.ru
В Москве рассказали о подключении остановочных павильонов к электросетям - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:15 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/moskva-2072608931.html
В Москве рассказали о подключении остановочных павильонов к электросетям
В Москве рассказали о подключении остановочных павильонов к электросетям - РИА Новости, 06.02.2026
В Москве рассказали о подключении остановочных павильонов к электросетям
Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили в 2025 году надежное энергоснабжение 1,6 тысячи новых остановочных павильонов, сообщил журналистам заммэра РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T09:15:00+03:00
2026-02-06T09:15:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578001086_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_00f9a19a4924c66f36ca399241d1693d.jpg
https://ria.ru/20250225/moskva-2001409924.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578001086_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_8d7ceb001b654983b18785bb2f8f584f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Общество
В Москве рассказали о подключении остановочных павильонов к электросетям

Бирюков: 1,6 тысячи остановочных павильонов подключили к электросетям в 2025 г

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛюди на автобусной остановке на Ленинском проспекте в Москве
Люди на автобусной остановке на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили в 2025 году надежное энергоснабжение 1,6 тысячи новых остановочных павильонов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Мероприятия по организации электроснабжения остановочных павильонов проводятся на постоянной основе, только в прошлом году подключили к электросетям 1,6 тысячи остановок. Общая мощность присоединенных энергопринимающих устройств составила более 4,64 мегаватт", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что на каждом объекте был проведен полный комплекс мероприятий по техническому присоединению, определению и оборудованию точки присоединения приборов учета.
«
"У современных остановок городского транспорта предусмотрена установка освещения и видеонаблюдения, слотов для зарядки гаджетов. Рядом с павильонами размещаются электронные табло с расписанием маршрутов, на ряде остановок работают автоматы по продаже билетов. Все это требует обеспечения круглосуточного качественного энергоснабжения", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что вопросам организации надежного энергоснабжения объектов транспортной инфраструктуры в столице уделяют особое внимание. Профильные службы осуществляют постоянный контроль бесперебойной подачи им электроэнергии.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
В Москве в 2024 году установили более шести тысяч новых фонарей
25 февраля 2025, 09:12
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала