В Москве рассказали о подключении остановочных павильонов к электросетям
Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили в 2025 году надежное энергоснабжение 1,6 тысячи новых остановочных павильонов, сообщил журналистам заммэра
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили в 2025 году надежное энергоснабжение 1,6 тысячи новых остановочных павильонов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Мероприятия по организации электроснабжения остановочных павильонов проводятся на постоянной основе, только в прошлом году подключили к электросетям 1,6 тысячи остановок. Общая мощность присоединенных энергопринимающих устройств составила более 4,64 мегаватт", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что на каждом объекте был проведен полный комплекс мероприятий по техническому присоединению, определению и оборудованию точки присоединения приборов учета.
"У современных остановок городского транспорта предусмотрена установка освещения и видеонаблюдения, слотов для зарядки гаджетов. Рядом с павильонами размещаются электронные табло с расписанием маршрутов, на ряде остановок работают автоматы по продаже билетов. Все это требует обеспечения круглосуточного качественного энергоснабжения", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что вопросам организации надежного энергоснабжения объектов транспортной инфраструктуры в столице уделяют особое внимание. Профильные службы осуществляют постоянный контроль бесперебойной подачи им электроэнергии.