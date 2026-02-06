Весна в Москве в 2026 году придет как минимум в срок, рассказал синоптик

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Весна в Москве в 2026 году придет как минимум в срок, примерно через шесть недель стартует метеорологическая весна, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что после потепления, которое придётся на выходные, на следующей неделе столбики термометров снова поползут вниз. Однако столь экстремальной и затяжной стужи, которая в данный момент за окном, не предвидится. Но оставшаяся часть февраля будет по-зимнему умеренно морозной.