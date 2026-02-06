Рейтинг@Mail.ru
Весна в Москве в 2026 году придет как минимум в срок, рассказал синоптик - РИА Новости, 06.02.2026
07:26 06.02.2026
Весна в Москве в 2026 году придет как минимум в срок, рассказал синоптик
Весна в Москве в 2026 году придет как минимум в срок, рассказал синоптик - РИА Новости, 06.02.2026
Весна в Москве в 2026 году придет как минимум в срок, рассказал синоптик
Весна в Москве в 2026 году придет как минимум в срок, примерно через шесть недель стартует метеорологическая весна, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 06.02.2026
общество
москва
евгений тишковец
москва
общество, москва, евгений тишковет
Общество, Москва, Евгений Тишковет
Весна в Москве в 2026 году придет как минимум в срок, рассказал синоптик

Тишковец: весна в Москве в 2026 году придет как минимум в срок

Горожанка на прогулке в парке "Тёплый стан" в районе Коньково в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Весна в Москве в 2026 году придет как минимум в срок, примерно через шесть недель стартует метеорологическая весна, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Что касается вопроса – ожидаются ли еще такого рода аномальные морозы, которые пережили москвичи в начале февраля. Возвраты холодов, конечно, будут и не один раз. Ведь впереди еще 3 февральских недели календарной зимы и большая часть марта, который в климатическом отношении до 20 числа является зимним месяцем", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что после потепления, которое придётся на выходные, на следующей неделе столбики термометров снова поползут вниз. Однако столь экстремальной и затяжной стужи, которая в данный момент за окном, не предвидится. Но оставшаяся часть февраля будет по-зимнему умеренно морозной.
"В этом году весна как минимум придет в срок. То есть в Москве зима будет жить еще 6 недель, после чего передаст эстафету метеовесне, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво станет превышать нулевую отметку", - добавил он.
ОбществоМоскваЕвгений Тишковет
 
 
