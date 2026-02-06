Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Показания барометров продолжат падать и составят 745 миллиметров ртутного столба.

"В общем, последние сутки рабочей недели станут финальным аккордом в затянувшемся периоде аномального холода. В выходные стужа отступит, пройдут умеренные снегопады, а столбики термометров в течение суток будут колебаться от минус семи до минус 12. Наконец-то наступит по-зимнему комфортный - умеренно холодный и снежный февраль", - добавил он.