Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 06.02.2026
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Пасмурная погода, небольшой снег, температура воздуха до минус 13 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды...
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Тишковец: в Москве в пятницу ожидается пасмурная погода и небольшой снег
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пасмурная погода, небольшой снег, температура воздуха до минус 13 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение пятницы с приближением тёплого атмосферного фронта небо нахмурится, вечером местами возможен небольшой снег с дальнейшим усилением в субботу, максимальные термометры покажут от минус восьми до минус 13", - рассказал Тишковец
.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Показания барометров продолжат падать и составят 745 миллиметров ртутного столба.
"В общем, последние сутки рабочей недели станут финальным аккордом в затянувшемся периоде аномального холода. В выходные стужа отступит, пройдут умеренные снегопады, а столбики термометров в течение суток будут колебаться от минус семи до минус 12. Наконец-то наступит по-зимнему комфортный - умеренно холодный и снежный февраль", - добавил он.