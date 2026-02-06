Багреева: Москва организовала свыше 50 аукционов по реализации зданий

© Фото : Департамент экономической политики и развития города Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. За прошлый год столица провела 54 аукциона по реализации нежилых помещений, чья общая площадь составила более 56 тысяч квадратных метров, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города (ДЭПР) Мария Багреева.

Она отметила, что отдельно стоящие объекты, где могут расположиться офисы, производства, частные клиники и торговые центры, выбирают инвесторы для запуска или расширения значительных коммерческих проектов.

"В 2025 году столица провела 54 аукциона: 46 торгов прошло по продаже имущества, а восемь — на право заключения договора аренды. Общая площадь реализованных в прошлом году зданий превысила 56 тысяч квадратных метров. Наибольшей популярностью у бизнеса пользовались двух- и одноэтажные объекты. Более 40% лотов было реализовано в Центральном административном округе", — цитирует Багрееву пресс-служба ДЭПР.

Среднее число участников на торгах было четыре человека, однако были объекты, конкуренция за которых составляла более 10 желающих. В качестве примера Багреева привела здание в Северном административном округе площадью свыше 1 тысячи квадратных метров с земельным участком, который заинтересовал 16 претендентов.

Торги по продаже и аренде столичного имущества осуществляются на электронной площадке "Росэлторг". Для участия нужны регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Руководитель московского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов указал, что в прошлом году на торгах реализовали объекты культурного наследия, большие производственные и спортивные комплексы, а также помещения, имеющие образовательное и гостиничное назначение. Самыми крупными в списке по площади оказались комплекс зданий в Хохловском переулке, объект на территории технопарка "СТМП-Зеленоград" и трехэтажный спортивный центр в Некрасовке.

Имущество, которое город представляет на торгах, можно найти на Инвестиционном портале Москвы в разделе "Торги Москвы".

Развитие электронных сервисов для предпринимательства отвечает целям нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и московского регионального проекта "Цифровое государственное управление".