Рейтинг@Mail.ru
Багреева: Москва организовала свыше 50 аукционов по реализации зданий - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/moskva-2072557589.html
Багреева: Москва организовала свыше 50 аукционов по реализации зданий
Багреева: Москва организовала свыше 50 аукционов по реализации зданий - РИА Новости, 06.02.2026
Багреева: Москва организовала свыше 50 аукционов по реализации зданий
За прошлый год столица провела 54 аукциона по реализации нежилых помещений, чья общая площадь составила более 56 тысяч квадратных метров, рассказала заместитель РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T09:10:00+03:00
2026-02-06T09:10:00+03:00
москва
мария багреева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950936604_0:70:2833:1664_1920x0_80_0_0_9a048823574a960976779492a6af78df.jpg
https://ria.ru/20260130/bagreeva-2071081900.html
https://ria.ru/20251229/moskva-2065186790.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950936604_64:0:2769:2029_1920x0_80_0_0_1e2e563349b92b0cfbd24c2dd195262e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мария багреева
Москва, Мария Багреева
Багреева: Москва организовала свыше 50 аукционов по реализации зданий

Багреева: столица провела более 50 аукционов по реализации зданий в 2025 году

© Фото : Департамент экономической политики и развития городаЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : Департамент экономической политики и развития города
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. За прошлый год столица провела 54 аукциона по реализации нежилых помещений, чья общая площадь составила более 56 тысяч квадратных метров, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города (ДЭПР) Мария Багреева.
Она отметила, что отдельно стоящие объекты, где могут расположиться офисы, производства, частные клиники и торговые центры, выбирают инвесторы для запуска или расширения значительных коммерческих проектов.
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Багреева: Москва подписала более 122 тысяч договоров с бизнесом из регионов
30 января, 09:10
"В 2025 году столица провела 54 аукциона: 46 торгов прошло по продаже имущества, а восемь — на право заключения договора аренды. Общая площадь реализованных в прошлом году зданий превысила 56 тысяч квадратных метров. Наибольшей популярностью у бизнеса пользовались двух- и одноэтажные объекты. Более 40% лотов было реализовано в Центральном административном округе", — цитирует Багрееву пресс-служба ДЭПР.
Среднее число участников на торгах было четыре человека, однако были объекты, конкуренция за которых составляла более 10 желающих. В качестве примера Багреева привела здание в Северном административном округе площадью свыше 1 тысячи квадратных метров с земельным участком, который заинтересовал 16 претендентов.
Торги по продаже и аренде столичного имущества осуществляются на электронной площадке "Росэлторг". Для участия нужны регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Руководитель московского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов указал, что в прошлом году на торгах реализовали объекты культурного наследия, большие производственные и спортивные комплексы, а также помещения, имеющие образовательное и гостиничное назначение. Самыми крупными в списке по площади оказались комплекс зданий в Хохловском переулке, объект на территории технопарка "СТМП-Зеленоград" и трехэтажный спортивный центр в Некрасовке.
Имущество, которое город представляет на торгах, можно найти на Инвестиционном портале Москвы в разделе "Торги Москвы".
Развитие электронных сервисов для предпринимательства отвечает целям нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и московского регионального проекта "Цифровое государственное управление".
Ранее Багреева сообщала, что столица реализовала за девять месяцев 2025 года около 1 тысячи нежилых помещений в рамках городских торгов, общая площадь имущества – 182,7 тысячи квадратных метров.
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Концепция устойчивого развития осталась приоритетной для Москвы
29 декабря 2025, 09:15
 
МоскваМария Багреева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала