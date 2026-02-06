https://ria.ru/20260206/moskva-2072538379.html
Ефимов: завершена проходка пятого вертикального ствола на "Достоевской"
Ефимов: завершена проходка пятого вертикального ствола на "Достоевской" - РИА Новости, 06.02.2026
Ефимов: завершена проходка пятого вертикального ствола на "Достоевской"
На строящейся станции "Достоевская" Кольцевой линии московского метро завершена проходка пятого вертикального ствола протяженностью 44 метра для системы...
москва
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. На строящейся станции "Достоевская" Кольцевой линии московского метро завершена проходка пятого вертикального ствола протяженностью 44 метра для системы вентиляции, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Разработка грунта велась фрез-барабаном с режущим инструментом и проходческим цилиндром продавливания одновременно с устройством обделки вертикального ствола. Использование механизма упростило задачу специалистам, снизило объем ручного труда, ускорило темпы строительства, повысило точность и безопасность выполнения работ", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Всего, как добавил заммэра, в ходе проходки установили 44 постоянных и три временных железобетонных кольца.
Как добавляется в сообщении, четыре ствола, возведенные ранее, уже используют для транспортировки материалов и оборудования к месту выполнения подземных работ. Потом они станут частью вентиляционной системы объекта.
"Достоевская" между "Новослободской" и "Проспектом Мира" станет 13-й станцией Кольцевой ветки. Ожидается, что ее открытие поможет москвичам быстрее добираться до комплекса "Олимпийский" и Театра Российской армии.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о начале проходки правого тоннеля до станции метро "Гольяново".