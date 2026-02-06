Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: завершена проходка пятого вертикального ствола на "Достоевской" - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/moskva-2072538379.html
Ефимов: завершена проходка пятого вертикального ствола на "Достоевской"
Ефимов: завершена проходка пятого вертикального ствола на "Достоевской" - РИА Новости, 06.02.2026
Ефимов: завершена проходка пятого вертикального ствола на "Достоевской"
На строящейся станции "Достоевская" Кольцевой линии московского метро завершена проходка пятого вертикального ствола протяженностью 44 метра для системы... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T11:08:00+03:00
2026-02-06T11:08:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806550_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_63c9605c30c415d09acdca1251c7f459.jpg
https://ria.ru/20260128/moskva-2070619386.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52af72bd33f81e797a5df14b3279b502.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: завершена проходка пятого вертикального ствола на "Достоевской"

Ефимов: завершена проходка пятого вертикального ствола на станции "Достоевская"

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. На строящейся станции "Достоевская" Кольцевой линии московского метро завершена проходка пятого вертикального ствола протяженностью 44 метра для системы вентиляции, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Разработка грунта велась фрез-барабаном с режущим инструментом и проходческим цилиндром продавливания одновременно с устройством обделки вертикального ствола. Использование механизма упростило задачу специалистам, снизило объем ручного труда, ускорило темпы строительства, повысило точность и безопасность выполнения работ", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Всего, как добавил заммэра, в ходе проходки установили 44 постоянных и три временных железобетонных кольца.
Как добавляется в сообщении, четыре ствола, возведенные ранее, уже используют для транспортировки материалов и оборудования к месту выполнения подземных работ. Потом они станут частью вентиляционной системы объекта.
"Достоевская" между "Новослободской" и "Проспектом Мира" станет 13-й станцией Кольцевой ветки. Ожидается, что ее открытие поможет москвичам быстрее добираться до комплекса "Олимпийский" и Театра Российской армии.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о начале проходки правого тоннеля до станции метро "Гольяново".
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Ефимов: на "Достоевской" выполнили сбойку с камерой перепуска движения
28 января, 11:12
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала