09:00 06.02.2026
Ефимов: в Отрадном по КРТ обустроят научно-производственный квартал
Ефимов: в Отрадном по КРТ обустроят научно-производственный квартал
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в Отрадном по КРТ обустроят научно-производственный квартал

Ефимов: в Отрадном по КРТ появится научно-производственный квартал

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Научно-производственный квартал построят в районе Отрадное в рамках программы КРТ, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Одна из важных задач программы КРТ – создание рабочих мест, в том числе в высокотехнологичном секторе. Так, на северо-востоке столицы в районе Отрадное по программе комплексного развития территорий планируется реорганизовать два неэффективно используемых участка общей площадью около трех гектаров. На них планируется построить научно-производственные объекты", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что общая площадь объектов составит около 27 тысяч квадратных метров. Благодаря реализации проекта в городе появится 400 высококвалифицированных рабочих мест.
На одной из площадок в рамках проекта возведут технопарк наземной площадью 23,85 тысячи "квадратов", а на второй – на автостоянку на 65 машино-мест. Ее застройщик передаст городу, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил еще два проекта КРТ в районах Коммунарка и Капотня
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Ефимов: 400 москвичей приступили к осмотру квартир по реновации в Отрадном
19 января, 14:12
 
