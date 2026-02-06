Ефимов: в Отрадном по КРТ обустроят научно-производственный квартал

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Научно-производственный квартал построят в районе Отрадное в рамках программы КРТ, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Одна из важных задач программы КРТ – создание рабочих мест, в том числе в высокотехнологичном секторе. Так, на северо-востоке столицы в районе Отрадное по программе комплексного развития территорий планируется реорганизовать два неэффективно используемых участка общей площадью около трех гектаров. На них планируется построить научно-производственные объекты", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что общая площадь объектов составит около 27 тысяч квадратных метров. Благодаря реализации проекта в городе появится 400 высококвалифицированных рабочих мест.

На одной из площадок в рамках проекта возведут технопарк наземной площадью 23,85 тысячи "квадратов", а на второй – на автостоянку на 65 машино-мест. Ее застройщик передаст городу, добавляется в пресс-релизе.