https://ria.ru/20260206/moshenniki-2072588652.html
Мошенники шлют письма с предложением оформить семейную налоговую выплату
Мошенники шлют письма с предложением оформить семейную налоговую выплату - РИА Новости, 06.02.2026
Мошенники шлют письма с предложением оформить семейную налоговую выплату
Мошенники в феврале рассылают письма с предложением оформить семейную налоговую выплату на фоне вступления в силу закона о возврате 7% НДФЛ для семей с двумя и... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T02:33:00+03:00
2026-02-06T02:33:00+03:00
2026-02-06T02:33:00+03:00
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975551722_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_31e32836ace136b35c5824af858bc4c9.jpg
https://ria.ru/20260206/moshenniki-2072582999.html
https://ria.ru/20260204/moshenniki-2072073028.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975551722_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_4054a948206f9982a6bf0e39496bd6b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Мошенники шлют письма с предложением оформить семейную налоговую выплату
РИА Новости: мошенники шлют предложения оформить семейную налоговую выплату
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мошенники в феврале рассылают письма с предложением оформить семейную налоговую выплату на фоне вступления в силу закона о возврате 7% НДФЛ для семей с двумя и более детьми, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"В социальных сетях и мессенджерах распространяются агрессивные объявления. Например: "Получите 7% от НДФЛ уже в феврале! Оплатите комиссию 299 руб. за оформление". Мошенники ссылаются на реальный закон о возврате 7% НДФЛ для семей с двумя и более детьми, который вступил в силу с 1 января 2026 года. Однако они умалчивают, что подача заявлений в ФНС
начнется только с 1 июня 2026 года", - предупредили в пресс-службе.
Там рассказали, что целевая группа такой мошеннической схемы - семьи с детьми, планирующие получить налоговую выплату.
Эксперты отмечают, что такая схема актуальна для февраля, так как сейчас есть информационный шум вокруг нового закона. Семьи, стремясь получить деньги как можно скорее, легко верят в возможность "досрочного" оформления за небольшой "административный сбор".
Чтобы получить такую выплату, нужно обратиться с заявлением в Соцфонд РФ
через "Госуслуги" или МФЦ. А налоговые вычеты, напомнили в "Мошеловке", оформляются бесплатно через личный кабинет на сайте ФНС или при личном визите в инспекцию, официальная информация о сроках и порядке подачи заявлений публикуется на сайте nalog.gov.ru.
"Любые посредники, требующие предоплату за оформление госвыплат, - мошенники", - заключили там.