Хакеры назвали самую массовую мошенническую схему в России
Хакеры назвали самую массовую мошенническую схему в России - РИА Новости, 06.02.2026
Хакеры назвали самую массовую мошенническую схему в России
Мошенническая схема с предложением перевести деньги на "безопасный" или "специальный" счет до сих пор остается самой массовой в России по итогам 2025 года,... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T01:06:00+03:00
2026-02-06T01:06:00+03:00
2026-02-06T05:52:00+03:00
Хакеры назвали самую массовую мошенническую схему в России
РИА Новости: мошенники чаще всего просят перевести деньги на "безопасный" счет
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Мошенническая схема с предложением перевести деньги на "безопасный" или "специальный" счет до сих пор остается самой массовой в России по итогам 2025 года, рассказали РИА Новости хакеры из пророссийских группировок из PalachPro и Eye Of Sauron.
"Безопасный" или "специальный" счет остается классикой, и всё ещё №1 по массовости", — рассказали хакеры, говоря о том, какие схемы чаще всего используют мошенники для обмана россиян.
Собеседники объяснили, что при использовании этой схемы мошенники представляются банком или силовыми ведомствами, говоря жертве, что на нее якобы был оформлен кредит, микрозайм или якобы происходит попытка кражи счета, снятия с него денег. Это убеждает жертву перевести все сбережения на "безопасный счет" мошенников до окончания "потенциальной угрозы".
Однако на самом деле мошенники сами могут попросить предоставить им доступ к банковскому счету для дальнейшего оформления кредита или микрозайма на имя жертвы, самостоятельного вывода находящихся на счету денег, продажи личных данных или использования их для других попыток мошенничества.