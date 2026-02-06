Хакеры назвали самую массовую мошенническую схему в России

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Мошенническая схема с предложением перевести деньги на "безопасный" или "специальный" счет до сих пор остается самой массовой в России по итогам 2025 года, рассказали РИА Новости хакеры из пророссийских группировок из PalachPro и Eye Of Sauron.

"Безопасный" или "специальный" счет остается классикой, и всё ещё №1 по массовости", — рассказали хакеры, говоря о том, какие схемы чаще всего используют мошенники для обмана россиян.

Собеседники объяснили, что при использовании этой схемы мошенники представляются банком или силовыми ведомствами, говоря жертве, что на нее якобы был оформлен кредит, микрозайм или якобы происходит попытка кражи счета, снятия с него денег. Это убеждает жертву перевести все сбережения на "безопасный счет" мошенников до окончания "потенциальной угрозы".