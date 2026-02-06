Мошенники начали предлагать россиянам записаться на прием к врачу

https://ria.ru/20260206/moshenniki-2072582999.html
Мошенники разработали новую схему обмана россиян - они представляются сотрудниками поликлиник и предлагают записаться на прием, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 06.02.2026
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мошенники разработали новую схему обмана россиян - они представляются сотрудниками поликлиник и предлагают записаться на прием, выяснило РИА Новости.
"Моей маме мошенники звонили, якобы из поликлиники, сообщили об увольнении ее врача и предложили прикрепиться к другому специалисту", - рассказала собеседница агентства.
После этого, со слов жительницы Москвы
, поступил новый звонок - с требованиями пересдать анализы и пройти процедуру переоформления к новому врачу, сообщив личные данные. Однако, по словам собеседницы, при самостоятельной проверке выяснилось, что прежний врач продолжает работу, записаться на прием можно, а имени обозначенного мошенниками специалиста не существует.