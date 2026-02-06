Рейтинг@Mail.ru
Мошенники начали предлагать россиянам записаться на прием к врачу - РИА Новости, 06.02.2026
00:34 06.02.2026
Мошенники начали предлагать россиянам записаться на прием к врачу
Мошенники начали предлагать россиянам записаться на прием к врачу - РИА Новости, 06.02.2026
Мошенники начали предлагать россиянам записаться на прием к врачу
Мошенники разработали новую схему обмана россиян - они представляются сотрудниками поликлиник и предлагают записаться на прием, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 06.02.2026
2026
общество, москва
Общество, Москва
Мошенники начали предлагать россиянам записаться на прием к врачу

РИА Новости: мошенники начали предлагать россиянам записаться на прием к врачу

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мошенники разработали новую схему обмана россиян - они представляются сотрудниками поликлиник и предлагают записаться на прием, выяснило РИА Новости.
"Моей маме мошенники звонили, якобы из поликлиники, сообщили об увольнении ее врача и предложили прикрепиться к другому специалисту", - рассказала собеседница агентства.
После этого, со слов жительницы Москвы, поступил новый звонок - с требованиями пересдать анализы и пройти процедуру переоформления к новому врачу, сообщив личные данные. Однако, по словам собеседницы, при самостоятельной проверке выяснилось, что прежний врач продолжает работу, записаться на прием можно, а имени обозначенного мошенниками специалиста не существует.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В Госдуме рассказали, что делать, если человек назвал код мошеннику
4 февраля, 03:28
 
ОбществоМосква
 
 
