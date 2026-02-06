Мошенники начали предлагать россиянам записаться на прием к врачу

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мошенники разработали новую схему обмана россиян - они представляются сотрудниками поликлиник и предлагают записаться на прием, выяснило РИА Новости.

"Моей маме мошенники звонили, якобы из поликлиники, сообщили об увольнении ее врача и предложили прикрепиться к другому специалисту", - рассказала собеседница агентства.