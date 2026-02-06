Доля похищенных мошенниками денег в России вышла на плато, заявили в ЦБ

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Доля похищенных денег в России в общем объеме переводов с прошлого года вышла на плато, злоумышленникам достается всего 8 копеек из 10 тысяч рублей переводов, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Герман Зубарев.

"Могу сказать о тенденциях. Есть общепринятый критерий – доля похищенных денег в общем объеме переводов. В России этот показатель начиная с прошлого года вышел на плато. Злоумышленникам достается всего 8 копеек из 10 тысяч рублей переводов, что немного, и важно, что несмотря на все усилия мошенников, этот показатель не растет", - сказал он в интервью " Российской газете ".

По его словам, эффективность антифрод-систем крупных банков стабильно высокая – практически 99,9%. За девять месяцев 2025 года банки предотвратили хищение более 11,5 триллиона рублей, уточнил зампред.

"Из-за того, что через банковскую систему ежегодно проходят триллионы рублей, даже показатель в 0,1% успешных атак в итоге исчисляется миллиардами рублей ущерба", - добавил Зубарев.