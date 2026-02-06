Рейтинг@Mail.ru
Доля похищенных мошенниками денег в России вышла на плато, заявили в ЦБ
00:07 06.02.2026
Доля похищенных мошенниками денег в России вышла на плато, заявили в ЦБ
Доля похищенных мошенниками денег в России вышла на плато, заявили в ЦБ - РИА Новости, 06.02.2026
Доля похищенных мошенниками денег в России вышла на плато, заявили в ЦБ
Доля похищенных денег в России в общем объеме переводов с прошлого года вышла на плато, злоумышленникам достается всего 8 копеек из 10 тысяч рублей переводов,... РИА Новости, 06.02.2026
россия
центральный банк рф (цб рф)
россия
РИА Новости
Новости
россия, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Доля похищенных мошенниками денег в России вышла на плато, заявили в ЦБ

Зампред ЦБ Зубарев: доля похищенных мошенниками денег в России вышла на плато

Флаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Доля похищенных денег в России в общем объеме переводов с прошлого года вышла на плато, злоумышленникам достается всего 8 копеек из 10 тысяч рублей переводов, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Герман Зубарев.
"Могу сказать о тенденциях. Есть общепринятый критерий – доля похищенных денег в общем объеме переводов. В России этот показатель начиная с прошлого года вышел на плато. Злоумышленникам достается всего 8 копеек из 10 тысяч рублей переводов, что немного, и важно, что несмотря на все усилия мошенников, этот показатель не растет", - сказал он в интервью "Российской газете".
По его словам, эффективность антифрод-систем крупных банков стабильно высокая – практически 99,9%. За девять месяцев 2025 года банки предотвратили хищение более 11,5 триллиона рублей, уточнил зампред.
"Из-за того, что через банковскую систему ежегодно проходят триллионы рублей, даже показатель в 0,1% успешных атак в итоге исчисляется миллиардами рублей ущерба", - добавил Зубарев.
При этом он также отметил, что на фоне общего роста объема переводов в стране Банк России видит, что ситуация с мошенничеством не ухудшается.
Россия Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала