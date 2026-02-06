https://ria.ru/20260206/moshenniki-2072581540.html
Доля похищенных мошенниками денег в России вышла на плато, заявили в ЦБ
Доля похищенных мошенниками денег в России вышла на плато, заявили в ЦБ - РИА Новости, 06.02.2026
Доля похищенных мошенниками денег в России вышла на плато, заявили в ЦБ
Доля похищенных денег в России в общем объеме переводов с прошлого года вышла на плато, злоумышленникам достается всего 8 копеек из 10 тысяч рублей переводов,... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T00:07:00+03:00
2026-02-06T00:07:00+03:00
2026-02-06T00:07:00+03:00
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041450509_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_4348ebd237ff5bd83e5d815298bc682a.jpg
https://ria.ru/20260205/moshenniki-2072567344.html
https://ria.ru/20260204/moshenniki-2072073028.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041450509_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_171eefe8b395b691f655f58d6fe6555a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Доля похищенных мошенниками денег в России вышла на плато, заявили в ЦБ
Зампред ЦБ Зубарев: доля похищенных мошенниками денег в России вышла на плато
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Доля похищенных денег в России в общем объеме переводов с прошлого года вышла на плато, злоумышленникам достается всего 8 копеек из 10 тысяч рублей переводов, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Герман Зубарев.
"Могу сказать о тенденциях. Есть общепринятый критерий – доля похищенных денег в общем объеме переводов. В России
этот показатель начиная с прошлого года вышел на плато. Злоумышленникам достается всего 8 копеек из 10 тысяч рублей переводов, что немного, и важно, что несмотря на все усилия мошенников, этот показатель не растет", - сказал он в интервью "Российской газете
".
По его словам, эффективность антифрод-систем крупных банков стабильно высокая – практически 99,9%. За девять месяцев 2025 года банки предотвратили хищение более 11,5 триллиона рублей, уточнил зампред.
"Из-за того, что через банковскую систему ежегодно проходят триллионы рублей, даже показатель в 0,1% успешных атак в итоге исчисляется миллиардами рублей ущерба", - добавил Зубарев.
При этом он также отметил, что на фоне общего роста объема переводов в стране Банк России видит, что ситуация с мошенничеством не ухудшается.