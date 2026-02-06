В Госдуме предложили поощрять за помощь в борьбе с мошенниками

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) в разговоре с РИА Новости предложил создать в России систему государственного поощрения для граждан, которые помогли предотвратить мошеннические действия или иные преступления против жизни, здоровья и имущества россиян.

Ранее УМВД России по Астраханской области сообщило, что мошенники убедили девочку собрать дома золотые украшения матери на 2,3 миллиона рублей и отнести на кладбище в Астрахани , золото помог вернуть владельцам бдительный курьер.

Опрос Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону? Да 16.5 % Пытались, но не смогли 77.5 % Никогда с ними не сталкивался/лась 6 % Проголосовать

"Мошенники сегодня действуют изощренно, играя на страхах людей - страхе за близких, за сохранность сбережений. Но в наших силах сделать их жизнь гораздо сложнее. История с курьером в Астрахани - не единичный случай. Таксисты отвозят растерянных пенсионеров не к "следователю", а в отделение полиции. Соседи, видя подозрительную активность у квартиры, вызывают наряд. Эти люди не супергерои в плащах, а обычные граждане с развитым чувством ответственности. Государство должно не просто благодарить их, а поощрять материально - через систему специальных премий", - сказал Свищев

По его словам, это создаст мощный социальный сигнал: "твоя бдительность нужна стране, она спасет чью-то жизнь или благополучие и будет по достоинству оценена". Парламентарий подчеркнул, что подобная мера станет действенным инструментом в борьбе с мошенничеством, которое все чаще приобретает признаки организованной преступности.

"Финансирование социальных стимулирующих выплат может осуществляться как из федерального бюджета, так и через создание специального фонда с возможностью пополнения за счет конфискованных у преступников средств", - отметил он.

Свищев добавил, что инициатива направлена на формирование в обществе атмосферы нулевой терпимости к преступлениям против граждан, где каждый чувствует личную ответственность за безопасность окружающих и просто ведет себя по-человечески и неравнодушно.