В Госдуме предложили поощрять за помощь в борьбе с мошенниками - РИА Новости, 06.02.2026
13:42 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/moshennichestvo-2072688787.html
В Госдуме предложили поощрять за помощь в борьбе с мошенниками
В Госдуме предложили поощрять за помощь в борьбе с мошенниками
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) в разговоре с РИА Новости предложил создать в России систему государственного поощрения для граждан, которые помогли... РИА Новости, 06.02.2026
общество
россия
астрахань
астраханская область
дмитрий свищев
госдума рф
лдпр
мошенники
россия
астрахань
астраханская область
общество, россия, астрахань, астраханская область, дмитрий свищев, госдума рф, лдпр, мошенники, мошенничество
Общество, Россия, Астрахань, Астраханская область, Дмитрий Свищев, Госдума РФ, ЛДПР, мошенники, Мошенничество
В Госдуме предложили поощрять за помощь в борьбе с мошенниками

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) в разговоре с РИА Новости предложил создать в России систему государственного поощрения для граждан, которые помогли предотвратить мошеннические действия или иные преступления против жизни, здоровья и имущества россиян.
Ранее УМВД России по Астраханской области сообщило, что мошенники убедили девочку собрать дома золотые украшения матери на 2,3 миллиона рублей и отнести на кладбище в Астрахани, золото помог вернуть владельцам бдительный курьер.
11 февраля 2025, 13:50
"Мошенники сегодня действуют изощренно, играя на страхах людей - страхе за близких, за сохранность сбережений. Но в наших силах сделать их жизнь гораздо сложнее. История с курьером в Астрахани - не единичный случай. Таксисты отвозят растерянных пенсионеров не к "следователю", а в отделение полиции. Соседи, видя подозрительную активность у квартиры, вызывают наряд. Эти люди не супергерои в плащах, а обычные граждане с развитым чувством ответственности. Государство должно не просто благодарить их, а поощрять материально - через систему специальных премий", - сказал Свищев.
По его словам, это создаст мощный социальный сигнал: "твоя бдительность нужна стране, она спасет чью-то жизнь или благополучие и будет по достоинству оценена". Парламентарий подчеркнул, что подобная мера станет действенным инструментом в борьбе с мошенничеством, которое все чаще приобретает признаки организованной преступности.
"Финансирование социальных стимулирующих выплат может осуществляться как из федерального бюджета, так и через создание специального фонда с возможностью пополнения за счет конфискованных у преступников средств", - отметил он.
ОбществоРоссияАстраханьАстраханская областьДмитрий СвищевГосдума РФЛДПРмошенникиМошенничество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
