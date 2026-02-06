Мосгорсуд признал книгу Ходорковского* экстремистским материалом

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал экстремистским материалом книгу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* "Как убить дракона?", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как стало известно в ходе рассмотрения иска, книга "Как убить дракона? Пособие для начинающих революционеров" находится в свободном доступе в сети, в том числе на сайте самого Ходорковского*. Она формирует негативное, критическое отношение к действующей власти, побуждает читателей к её смене "способами, не исключающими насильственные", что противоречит законодательству РФ, говорится в озвученном в суде исследовании.
«
"Признать экстремистским материалом книгу... решение подлежит немедленному исполнению", - решил суд.
В октябре 2025 года ФСБ России возбудила уголовное дело против Ходорковского* и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ "Антивоенного комитета России" по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, также против Ходорковского* возбуждено дело о публичных призывах к террористической деятельности. Его обвинили и в распространении фейков о Вооруженных силах России. Бывший глава ЮКОСа объявлен в розыск.
Минюст включил Ходорковского* в реестр иностранных агентов в мае 2022 года, а в ноябре 2025 года предпринимателя внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Признан иноагентом в России, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
14 октября 2025, 09:54