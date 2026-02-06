Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд признал книгу Ходорковского* экстремистским материалом - РИА Новости, 06.02.2026
11:11 06.02.2026
Мосгорсуд признал книгу Ходорковского* экстремистским материалом
Мосгорсуд признал книгу Ходорковского* экстремистским материалом - РИА Новости, 06.02.2026
Мосгорсуд признал книгу Ходорковского* экстремистским материалом
Мосгорсуд признал экстремистским материалом книгу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* "Как убить дракона?", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 06.02.2026
общество, россия, юкос, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Общество, Россия, ЮКОС, Московский городской суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Мосгорсуд признал книгу Ходорковского* экстремистским материалом

Суд признал книгу Ходорковского "Как убить дракона?" экстремистским материалом

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал экстремистским материалом книгу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* "Как убить дракона?", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как стало известно в ходе рассмотрения иска, книга "Как убить дракона? Пособие для начинающих революционеров" находится в свободном доступе в сети, в том числе на сайте самого Ходорковского*. Она формирует негативное, критическое отношение к действующей власти, побуждает читателей к её смене "способами, не исключающими насильственные", что противоречит законодательству РФ, говорится в озвученном в суде исследовании.
«
"Признать экстремистским материалом книгу... решение подлежит немедленному исполнению", - решил суд.
В октябре 2025 года ФСБ России возбудила уголовное дело против Ходорковского* и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ "Антивоенного комитета России" по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, также против Ходорковского* возбуждено дело о публичных призывах к террористической деятельности. Его обвинили и в распространении фейков о Вооруженных силах России. Бывший глава ЮКОСа объявлен в розыск.
Минюст включил Ходорковского* в реестр иностранных агентов в мае 2022 года, а в ноябре 2025 года предпринимателя внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Признан иноагентом в России, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Михаил Ходорковский* - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Ходорковский* финансирует украинских террористов, сообщила ФСБ
14 октября 2025, 09:54
 
ОбществоРоссияЮКОСМосковский городской судФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
