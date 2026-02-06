Рейтинг@Mail.ru
11:54 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/more-2072644759.html
Ученый объяснил, почему Балтийское море стало замерзать
Ученый объяснил, почему Балтийское море стало замерзать

Белов: Балтийское море стало замерзать из-за длительной минусовой температуры

© РИА НовостиЗамерзшее Балтийское море в Калининградской области
Замерзшее Балтийское море в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости
Замерзшее Балтийское море в Калининградской области. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 6 фев – РИА Новости. Балтийское море стало замерзать из-за длительной минусовой температуры, которая держится в Калининградской области больше месяца, рассказал РИА Новости научный сотрудник научно-образовательного центра "Геоэкология и морское природопользование" БФУ имени Канта Николай Белов.
"Низкие температуры в течение последнего месяца и сильные морозы. Припай или прибрежный лед превратился в то, что мы сейчас уже называем, как любят говорить, море замерзло. Да, Балтийское море начало замерзать", - сказал Белов.
Он добавил, что замерзло Балтийское море неравномерно. Там, где есть мелководье, например, в Пионерском, протяженность льда составляет более 100 метров. В Светлогорске и Зеленоградске, где глубина больше, лед короче, плюс ему не дает закрепиться ветер.
"Хотя говорят, что море замерзает впервые за много лет, - на самом деле нет. В прошлом году, пять лет назад море замерзало. Но, может быть, не настолько сильно", - добавил Белов.
Дрейфующее скопление льда в Черном море возле Бакальской косы на северо-западе Крыма - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В Черном море обнаружили "айсберг"
