Экс-премьер Молдавии рассказал, сколько жители переплатили за газ
06.02.2026
Экс-премьер Молдавии рассказал, сколько жители переплатили за газ
Экс-премьер Молдавии рассказал, сколько жители переплатили за газ - РИА Новости, 06.02.2026
Экс-премьер Молдавии рассказал, сколько жители переплатили за газ
Жители Молдавии переплатили за газ 544 миллиона долларов за три последних года по сравнению со среднеевропейскими ценами, заявил экс-премьер, лидер... РИА Новости, 06.02.2026
Экс-премьер Молдавии рассказал, сколько жители переплатили за газ

Экс-премьер Филат: жители Молдавии переплатили за газ $544 млн за три года

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции в Кишиневе
Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 фев - РИА Новости. Жители Молдавии переплатили за газ 544 миллиона долларов за три последних года по сравнению со среднеевропейскими ценами, заявил экс-премьер, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат.
Молдавское национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) 3 февраля утвердило новый тариф на природный газ для бытовых потребителей, в результате которого он подешевел на 13,8%. Мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что это запоздалое решение, обвинив госпредприятие Energocom в намеренном затягивании запроса на снижение тарифа.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В Молдавии назвали энергетическую независимость страны мифом
5 февраля, 17:37
"Грабеж через платежки… 544 миллиона долларов. Это и есть масштаб катастрофы. Именно столько граждане Республики Молдова переплатили за природный газ за три года по сравнению со среднеевропейскими ценами. Колоссальная сумма, которая не превратилась ни в дороги, ни в больницы, ни в пенсии или заработные платы, а была выведена через непрозрачные схемы закупок", - написал Филат в своем Telegram-канале.
По его словам, этот период был отмечен беспрецедентным фактом - в 2025 году данные о закупочной цене природного газа скрывались на протяжении целого года. "По этой причине в анализе января 2026 года мы были вынуждены оперировать оценками и показали, что только в 2025 году Молдова могла переплатить около 80 миллионов долларов США по сравнению со средним уровнем ЕС. Сегодня, на основании опубликованных с опозданием официальных данных, истина подтверждена: в 2025 году переплата составила 104 миллиона долларов США", - подчеркнул политик.
Филат отметил, что серьезность ситуации усугубляется международным контекстом. "В 2025 году на европейских и мировых рынках цены на природный газ начали снижаться. В Республике Молдова, напротив, закупочная цена выросла. Отклонение от среднеевропейского уровня достигло примерно 26%, что является серьезной аномалией, которая должна была вызвать вмешательство регулятора (НАРЭ – ред.)", - пояснил он.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения.
Девушка с детской коляской - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Тысячи молдавских детей могут оказаться апатридами, заявили в оппозиции
5 февраля, 10:42
 
В миреМолдавияКишиневСШАВладимир ФилатИон ЧебанЕвросоюзГазпром
 
 
