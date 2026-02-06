Экс-премьер Молдавии рассказал, сколько жители переплатили за газ

КИШИНЕВ, 6 фев - РИА Новости. Жители Молдавии переплатили за газ 544 миллиона долларов за три последних года по сравнению со среднеевропейскими ценами, заявил экс-премьер, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат.

Филат отметил, что серьезность ситуации усугубляется международным контекстом. "В 2025 году на европейских и мировых рынках цены на природный газ начали снижаться. В Республике Молдова, напротив, закупочная цена выросла. Отклонение от среднеевропейского уровня достигло примерно 26%, что является серьезной аномалией, которая должна была вызвать вмешательство регулятора (НАРЭ – ред.)", - пояснил он.