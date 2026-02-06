Рейтинг@Mail.ru
На севере Молдавии нашли упавший беспилотник - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:21 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/moldavija-2072811656.html
На севере Молдавии нашли упавший беспилотник
На севере Молдавии нашли упавший беспилотник - РИА Новости, 06.02.2026
На севере Молдавии нашли упавший беспилотник
Упавший беспилотник неясного происхождения обнаружили в Дрокиевском районе на севере республики, территорию оцепили, вызвали саперов, сообщила полиция Молдавии. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T22:21:00+03:00
2026-02-06T22:21:00+03:00
в мире
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/48/1555474873_0:191:3020:1890_1920x0_80_0_0_a4f51f82c298134f22fce2101139f5dc.jpg
https://ria.ru/20250929/bespilotnik-2045211199.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/48/1555474873_257:0:2986:2047_1920x0_80_0_0_2ee9adeecf7d093e1715021f6c0770cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия
В мире, Молдавия
На севере Молдавии нашли упавший беспилотник

В Молдавии на окраине села София обнаружили упавший беспилотник

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкПолиция в Молдавии
Полиция в Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Полиция в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 6 фев - РИА Новости. Упавший беспилотник неясного происхождения обнаружили в Дрокиевском районе на севере республики, территорию оцепили, вызвали саперов, сообщила полиция Молдавии.
"Полиция Дрокии получила сообщение об обнаружении беспилотника на окраине села София. Периметр оцеплен, эксперты из отдела взрывчатых веществ и технических средств полиции проведут детальное обследование объекта", - говорится в сообщении в Telegram-канале полиции.
Тип дрона и его происхождение не уточняются. Власти просят граждан не приближаться к любым подозрительным объектам и ставить в известность полицию о таких инцидентах.
На ситуацию уже отреагировал МИД республики, который осудил возможное нарушение воздушного пространства Молдавии и потенциальную угрозу безопасности граждан.
Обломки беспилотника в румынском уезде Тулча - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В Румынии обнаружили обломки беспилотника
29 сентября 2025, 18:08
 
В миреМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала