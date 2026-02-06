https://ria.ru/20260206/moldavija-2072811656.html
На севере Молдавии нашли упавший беспилотник
Упавший беспилотник неясного происхождения обнаружили в Дрокиевском районе на севере республики, территорию оцепили, вызвали саперов, сообщила полиция Молдавии. РИА Новости, 06.02.2026
КИШИНЕВ, 6 фев - РИА Новости. Упавший беспилотник неясного происхождения обнаружили в Дрокиевском районе на севере республики, территорию оцепили, вызвали саперов, сообщила полиция Молдавии.
"Полиция Дрокии получила сообщение об обнаружении беспилотника на окраине села София. Периметр оцеплен, эксперты из отдела взрывчатых веществ и технических средств полиции проведут детальное обследование объекта", - говорится в сообщении
в Telegram-канале полиции.
Тип дрона и его происхождение не уточняются. Власти просят граждан не приближаться к любым подозрительным объектам и ставить в известность полицию о таких инцидентах.
На ситуацию уже отреагировал МИД республики, который осудил возможное нарушение воздушного пространства Молдавии
и потенциальную угрозу безопасности граждан.