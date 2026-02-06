В Молдавии десять населенных пунктов остались без света из-за непогоды

КИШИНЕВ, 6 фев - РИА Новости. Жители 10 населенных пунктов в пяти районах Молдавии остались без электроэнергии из-за непогоды, работы по устранению неполадок длятся весь день, сообщила пресс-служба министерства энергетики.

Пресс-служба правительства Молдавии в пятницу утром сообщила, что из-за непогоды частично отключено от электроэнергии 30 населенных пунктов в шести районах республики.

"В связи со сложными погодными условиями с 4 по 8 февраля 2026 года зафиксированы перебои в работе электрораспределительных сетей в ряде районов Молдавии. RED-Nord сообщило под данным на 18.00 (19.00 мск - ред.) о внеплановых отключениях 2294 потребителей в 10 населенных пунктах 5 районов", - говорится в сообщении , размещенном на странице минэнерго в соцсетях.

В ведомстве уточнили, что на местах работают аварийно-спасательные бригады, продолжается работа по восстановлению электроснабжения.