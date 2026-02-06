Евроинтеграция ослабляет энергобезопасность Молдавии, считает эксперт

"Блэкаут 31 января заставляет серьезно задуматься о том, как наши власти обеспечивают энергетическую безопасность страны. Линия Вулканешты-Кишинев, на которую молятся наши власти, хотя и запаздывают с введением ее в эксплуатацию, не будет в состоянии решить все проблемы нашей энергоуязвимости - можно сделать вывод, что евроинтеграция, скорее, ослабляет и делает более уязвимой нашу энергосистему", - заявил Чуря в эфире телеканала "Первый в Молдове".