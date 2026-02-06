Рейтинг@Mail.ru
Евроинтеграция ослабляет энергобезопасность Молдавии, считает эксперт - РИА Новости, 06.02.2026
19:18 06.02.2026
Евроинтеграция ослабляет энергобезопасность Молдавии, считает эксперт
в мире, молдавия, сша, кишинев, снг
В мире, Молдавия, США, Кишинев, СНГ
КИШИНЕВ, 6 фев - РИА Новости. Евроинтеграция ослабляет энергетическую безопасность Молдавии и делает энергосистему страны уязвимой, поскольку Кишинев отказывается от возможной помощи из стран СНГ или США, заявил молдавский политический аналитик Корнелий Чуря.
Массовый сбой произошел 31 января в электросети Молдавии, из-за чего 70% населения осталось без электроэнергии. Премьер Александр Мунтяну в среду предупредил, что подобная ситуация может повториться.
Общественный деятель Гагаузии Михаил Влах - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Влах назвал отключение электричества в Молдавии ценой евроинтеграции
31 января, 20:45
"Блэкаут 31 января заставляет серьезно задуматься о том, как наши власти обеспечивают энергетическую безопасность страны. Линия Вулканешты-Кишинев, на которую молятся наши власти, хотя и запаздывают с введением ее в эксплуатацию, не будет в состоянии решить все проблемы нашей энергоуязвимости - можно сделать вывод, что евроинтеграция, скорее, ослабляет и делает более уязвимой нашу энергосистему", - заявил Чуря в эфире телеканала "Первый в Молдове".
Он пояснил, что в стремлении наладить тесные связи с Брюсселем Кишинев разрывает все остальные связи и лишает себя возможности диверсифицировать источники поставок энергоресурсов как из стран СНГ, так и из США.
"Венгрия показывает, что можно с достоинством бороться за энергетическую безопасность. И что-то подсказывает, что Венгрия лучше решит проблему своей энергобезопасности, чем Молдавия, учитывая и то, что у Венгрии хорошие политические отношения с США, и есть уже контракты на получение газа и из этой страны", - добавил эксперт.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Запад перестал давать Молдавии геополитическую скидку, считает эксперт
3 февраля, 18:51
 
В миреМолдавияСШАКишиневСНГ
 
 
