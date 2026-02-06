https://ria.ru/20260206/moldavija-2072782675.html
Евроинтеграция ослабляет энергобезопасность Молдавии, считает эксперт
Евроинтеграция ослабляет энергобезопасность Молдавии, считает эксперт - РИА Новости, 06.02.2026
Евроинтеграция ослабляет энергобезопасность Молдавии, считает эксперт
Евроинтеграция ослабляет энергетическую безопасность Молдавии и делает энергосистему страны уязвимой, поскольку Кишинев отказывается от возможной помощи из... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T19:18:00+03:00
2026-02-06T19:18:00+03:00
2026-02-06T19:18:00+03:00
в мире
молдавия
сша
кишинев
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071046031_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee66d6c00705800c4e0107ef6feaf68d.jpg
https://ria.ru/20260131/moldaviya-2071472892.html
https://ria.ru/20260203/moldaviya-2072023018.html
молдавия
сша
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071046031_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b16fe0e760a4b2339ad23a3ed374f56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, сша, кишинев, снг
В мире, Молдавия, США, Кишинев, СНГ
Евроинтеграция ослабляет энергобезопасность Молдавии, считает эксперт
Эксперт Чуря: евроинтеграция делает энергосистему Молдавии уязвимой
КИШИНЕВ, 6 фев - РИА Новости. Евроинтеграция ослабляет энергетическую безопасность Молдавии и делает энергосистему страны уязвимой, поскольку Кишинев отказывается от возможной помощи из стран СНГ или США, заявил молдавский политический аналитик Корнелий Чуря.
Массовый сбой произошел 31 января в электросети Молдавии
, из-за чего 70% населения осталось без электроэнергии. Премьер Александр Мунтяну в среду предупредил, что подобная ситуация может повториться.
"Блэкаут 31 января заставляет серьезно задуматься о том, как наши власти обеспечивают энергетическую безопасность страны. Линия Вулканешты-Кишинев, на которую молятся наши власти, хотя и запаздывают с введением ее в эксплуатацию, не будет в состоянии решить все проблемы нашей энергоуязвимости - можно сделать вывод, что евроинтеграция, скорее, ослабляет и делает более уязвимой нашу энергосистему", - заявил Чуря в эфире телеканала "Первый в Молдове".
Он пояснил, что в стремлении наладить тесные связи с Брюсселем Кишинев
разрывает все остальные связи и лишает себя возможности диверсифицировать источники поставок энергоресурсов как из стран СНГ
, так и из США
.
"Венгрия показывает, что можно с достоинством бороться за энергетическую безопасность. И что-то подсказывает, что Венгрия
лучше решит проблему своей энергобезопасности, чем Молдавия, учитывая и то, что у Венгрии хорошие политические отношения с США, и есть уже контракты на получение газа и из этой страны", - добавил эксперт.