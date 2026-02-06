Рейтинг@Mail.ru
От атак ВСУ в январе погибли 79 россиян, заявил Мирошник - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/miroshnik-2072701635.html
От атак ВСУ в январе погибли 79 россиян, заявил Мирошник
От атак ВСУ в январе погибли 79 россиян, заявил Мирошник - РИА Новости, 06.02.2026
От атак ВСУ в январе погибли 79 россиян, заявил Мирошник
От атак ВСУ в январе погибли 79 мирных жителей России, говорится в обзоре за месяц посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T14:32:00+03:00
2026-02-06T14:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
белгородская область
родион мирошник
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969648393_0:44:3149:1815_1920x0_80_0_0_df381d80cd94c90ddd2cfd71e90af9c7.jpg
https://ria.ru/20260204/miroshnik-2072066772.html
https://ria.ru/20260206/lavrov-2072694096.html
россия
донецкая народная республика
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969648393_418:0:3149:2048_1920x0_80_0_0_5c3e9857569ca4c4215e43b0d19cf500.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, белгородская область, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Белгородская область, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
От атак ВСУ в январе погибли 79 россиян, заявил Мирошник

Мирошник: от атак ВСУ в январе погибли 79 мирных жителей России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. От атак ВСУ в январе погибли 79 мирных жителей России, говорится в обзоре за месяц посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"В первый месяц 2026 года число пострадавших мирных жителей в результате ударов ВФУ достигло 387, в их числе 21 несовершеннолетний. Погибло 79 мирных жителей, в том числе трое детей", - говорится в обзоре Мирошника по преступлениям киевского режима за январь.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Мирошник заявил о сдержанности Киева во время энергетического перемирия
4 февраля, 01:07
В январе чаще всего для атак на объекты гражданской инфраструктуры ВСУ применяли ударные беспилотники малого и большого радиуса действия различных модификаций.
"В результате их использования пострадало 325 мирных жителей. За отчетный период все пострадавшие дети были ранены или убиты в результате ударов БПЛА", - отмечается в докладе.
Там сообщается, что украинская сторона в нарушение норм и принципов международного гуманитарного права неоднократно предпринимала попытки нанесения ударов по гражданской энергетической инфраструктуре России.
"От перебоев энергоснабжения связанных с атаками ВФУ в январе 2026 года, пострадали более 2 миллионов 850 тысяч мирных жителей российских регионов. Аварийные отключения, которые носили наиболее массовый характер были зафиксированы в ДНР, Белгородской области, ЛНР, а также в Запорожской, Курской и Херсонской областях", - говорится в докладе Мирошника.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Россия атакует только объекты двойного назначения на Украине, заявил Лавров
Вчера, 14:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаБелгородская областьРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала