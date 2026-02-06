От атак ВСУ в январе погибли 79 россиян, заявил Мирошник

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. От атак ВСУ в январе погибли 79 мирных жителей России, говорится в обзоре за месяц посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, документ есть в распоряжении РИА Новости.