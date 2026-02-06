От атак ВСУ в январе погибли 79 россиян, заявил Мирошник

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. От атак ВСУ в январе погибли 79 мирных жителей России, говорится в обзоре за месяц посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"В первый месяц 2026 года число пострадавших мирных жителей в результате ударов ВФУ достигло 387, в их числе 21 несовершеннолетний. Погибло 79 мирных жителей, в том числе трое детей", - говорится в обзоре Мирошника по преступлениям киевского режима за январь.
В январе чаще всего для атак на объекты гражданской инфраструктуры ВСУ применяли ударные беспилотники малого и большого радиуса действия различных модификаций.
"В результате их использования пострадало 325 мирных жителей. За отчетный период все пострадавшие дети были ранены или убиты в результате ударов БПЛА", - отмечается в докладе.
Там сообщается, что украинская сторона в нарушение норм и принципов международного гуманитарного права неоднократно предпринимала попытки нанесения ударов по гражданской энергетической инфраструктуре России.
"От перебоев энергоснабжения связанных с атаками ВФУ в январе 2026 года, пострадали более 2 миллионов 850 тысяч мирных жителей российских регионов. Аварийные отключения, которые носили наиболее массовый характер были зафиксированы в ДНР, Белгородской области, ЛНР, а также в Запорожской, Курской и Херсонской областях", - говорится в докладе Мирошника.