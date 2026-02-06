Рейтинг@Mail.ru
Названы лучшие сочетания вина с соленьями и домашними заготовками
06.02.2026
Названы лучшие сочетания вина с соленьями и домашними заготовками
Названы лучшие сочетания вина с соленьями и домашними заготовками - РИА Новости, 06.02.2026
Названы лучшие сочетания вина с соленьями и домашними заготовками
Лучше всего с соленьями сочетаются игристые вина благодаря их высокой кислотности, в частности рислинг хорошо подходит к квашеной капусте, а австрийский грюнер... РИА Новости, 06.02.2026
мираторг, общество, вино
Мираторг, Общество, Вино
Названы лучшие сочетания вина с соленьями и домашними заготовками

Мираторг: лучше всего с соленьями сочетаются игристые вина благодаря

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Лучше всего с соленьями сочетаются игристые вина благодаря их высокой кислотности, в частности рислинг хорошо подходит к квашеной капусте, а австрийский грюнер - к маринованным грибам, рассказали РИА Новости эксперты гастроэнотеки "Мясо и вино" компании "Мираторг".
"В первую очередь стоит обратить внимание на игристые вина, которые позволяют сохранить баланс вкуса и не потеряться на фоне маринадов. Особенно хорошо с соленьями работают игристые вина из сортов с природно высокой кислотностью, прежде всего из рислинга", - рассказали эксперты.
По их словам, ключевым правилом является соблюдение более высокой кислотности вина по сравнению с соленьями. При этом так как на большинстве этикеток не указывается уровень фактической кислотности, важно ориентироваться на сорта винограда.
"При более детальном подборе вина важно учитывать характер самих солений. Маринованные грибы удачно сочетаются с австрийским грюнер вельтлинером, который обладает хорошей кислотностью и легкой перечной нотой. Квашеная капуста считается почти идеальной парой для рислинга - это вино справляется не только с кислотностью, но и с плотностью и хрустящей текстурой продукта, подчеркивая его свежесть", - добавили они.
В то же время красные вина, даже при наличии мясных блюд, чаще всего оказываются неудачным решением. Танины, содержащиеся в красных винах, не справляются с кислотностью и уксусными маринадами солений и создают вкусовой дисбаланс. В результате во вкусе усиливается ощущение терпкости.
"Не стоит бояться экспериментов с сочетанием вина и солений. Если внимательно работать с этим дуэтом, то можно открыть для себя неожиданные вкусовые гармонии. Соленья и вино способны раскрыть привычные продукты с совершенно новой стороны и превратить обычный стол в маленькую гастрономическую игру", - заключили в компании.
