Названы лучшие сочетания вина с соленьями и домашними заготовками

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Лучше всего с соленьями сочетаются игристые вина благодаря их высокой кислотности, в частности рислинг хорошо подходит к квашеной капусте, а австрийский грюнер - к маринованным грибам, рассказали РИА Новости эксперты гастроэнотеки "Мясо и вино" компании "Мираторг".

"В первую очередь стоит обратить внимание на игристые вина, которые позволяют сохранить баланс вкуса и не потеряться на фоне маринадов. Особенно хорошо с соленьями работают игристые вина из сортов с природно высокой кислотностью, прежде всего из рислинга", - рассказали эксперты.

По их словам, ключевым правилом является соблюдение более высокой кислотности вина по сравнению с соленьями. При этом так как на большинстве этикеток не указывается уровень фактической кислотности, важно ориентироваться на сорта винограда.

"При более детальном подборе вина важно учитывать характер самих солений. Маринованные грибы удачно сочетаются с австрийским грюнер вельтлинером, который обладает хорошей кислотностью и легкой перечной нотой. Квашеная капуста считается почти идеальной парой для рислинга - это вино справляется не только с кислотностью, но и с плотностью и хрустящей текстурой продукта, подчеркивая его свежесть", - добавили они.

В то же время красные вина, даже при наличии мясных блюд, чаще всего оказываются неудачным решением. Танины, содержащиеся в красных винах, не справляются с кислотностью и уксусными маринадами солений и создают вкусовой дисбаланс. В результате во вкусе усиливается ощущение терпкости.