Минздрав зарегистрировал первый биоаналог препарата от рассеянного склероза
06.02.2026
Минздрав зарегистрировал первый биоаналог препарата от рассеянного склероза
Минздрав зарегистрировал первый биоаналог препарата от рассеянного склероза
Минздрав зарегистрировал первый российский биоаналог натализумаба для лечения рассеянного склероза, сообщила пресс-служба компании "Генериум". РИА Новости, 06.02.2026
Минздрав зарегистрировал первый биоаналог препарата от рассеянного склероза

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Минздрав зарегистрировал первый российский биоаналог натализумаба для лечения рассеянного склероза, сообщила пресс-служба компании "Генериум".
"Биотехнологическая компания "Генериум" сообщает о государственной регистрации препарата "Эфиктель" (МНН: натализумаб). Препарат показан для лечения взрослых пациентов с высокоактивными формами ремиттирующего рассеянного склероза", — рассказали в пресс-службе.
По словам гендиректора компании Даниила Талянского, это новая терапевтическая опция, которая расширяет доступ российских пациентов к высокоэффективному лечению этого заболевания.
"Эфиктель" показан для монотерапии у пациентов с 18 лет: с высокоактивным течением заболевания, несмотря на полный и адекватный курс лечения другим препаратом, изменяющим течение рассеянного склероза; с быстро прогрессирующим тяжелым ремиттирующим рассеянным склерозом", — добавили в пресс-службе.

Рассеянный склероз — болезнь нервной системы, при развитии которой иммунные клетки начинают атаковать оболочку нервных волокон, так называемый миелин. Без миелина нервы хуже проводят сигнал, что обычно проявляется в слабости мышц, нарушении зрения, чувствительности и координации движений. В целом клинические проявления рассеянного склероза очень разнообразны, из-за чего постановка диагноза часто затрудняется.

