Минздрав зарегистрировал первый биоаналог препарата от рассеянного склероза

Рассеянный склероз — болезнь нервной системы, при развитии которой иммунные клетки начинают атаковать оболочку нервных волокон, так называемый миелин. Без миелина нервы хуже проводят сигнал, что обычно проявляется в слабости мышц, нарушении зрения, чувствительности и координации движений. В целом клинические проявления рассеянного склероза очень разнообразны, из-за чего постановка диагноза часто затрудняется.