https://ria.ru/20260206/minzdrav-2072680330.html
Минздрав зарегистрировал первый биоаналог препарата от рассеянного склероза
Минздрав зарегистрировал первый биоаналог препарата от рассеянного склероза - РИА Новости, 06.02.2026
Минздрав зарегистрировал первый биоаналог препарата от рассеянного склероза
Минздрав зарегистрировал первый российский биоаналог натализумаба для лечения рассеянного склероза, сообщила пресс-служба компании "Генериум". РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T13:21:00+03:00
2026-02-06T13:21:00+03:00
2026-02-06T16:59:00+03:00
хорошие новости
здоровье - общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763546704_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb71b25a2e16f1507a93818780252489.jpg
https://ria.ru/20260206/rossija-2072644614.html
https://ria.ru/20260203/rak-2071839310.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763546704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d44a8635e2fad4c617c242f7c4a9620a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия
Хорошие новости, Здоровье - Общество, Россия
Минздрав зарегистрировал первый биоаналог препарата от рассеянного склероза
Минздрав зарегистрировал биоаналог препарата для лечения рассеянного склероза
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
Минздрав зарегистрировал первый российский биоаналог натализумаба для лечения рассеянного склероза, сообщила пресс-служба компании "Генериум
".
"Биотехнологическая компания "Генериум" сообщает о государственной регистрации препарата "Эфиктель" (МНН: натализумаб). Препарат показан для лечения взрослых пациентов с высокоактивными формами ремиттирующего рассеянного склероза", — рассказали в пресс-службе.
По словам гендиректора компании Даниила Талянского, это новая терапевтическая опция, которая расширяет доступ российских пациентов к высокоэффективному лечению этого заболевания.
"Эфиктель" показан для монотерапии у пациентов с 18 лет: с высокоактивным течением заболевания, несмотря на полный и адекватный курс лечения другим препаратом, изменяющим течение рассеянного склероза; с быстро прогрессирующим тяжелым ремиттирующим рассеянным склерозом", — добавили в пресс-службе.
Рассеянный склероз — болезнь нервной системы, при развитии которой иммунные клетки начинают атаковать оболочку нервных волокон, так называемый миелин. Без миелина нервы хуже проводят сигнал, что обычно проявляется в слабости мышц, нарушении зрения, чувствительности и координации движений. В целом клинические проявления рассеянного склероза очень разнообразны, из-за чего постановка диагноза часто затрудняется.