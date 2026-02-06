https://ria.ru/20260206/minpromtorg-2072783212.html
Доля отечественных лекарств на российском рынке превышает 63%
Доля отечественных лекарств на российском рынке превышает 63% - РИА Новости, 06.02.2026
Доля отечественных лекарств на российском рынке превышает 63%
Общая доля российских лекарств на внутреннем рынке страны в натуральном выражении превышает 63%, а в госзакупках достигает 80%, говорится в сообщении... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T19:23:00+03:00
2026-02-06T19:23:00+03:00
2026-02-06T19:23:00+03:00
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032136630_0:197:2942:1852_1920x0_80_0_0_57e3cbbc4134cccf7a7598c8c6cdb7b6.jpg
https://ria.ru/20260204/lekarstvo-2072197178.html
https://ria.ru/20260206/norovirus-2072762100.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032136630_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_dc6100b940fe7f9ff9e2450957c61797.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Доля отечественных лекарств на российском рынке превышает 63%
Минпромторг: доля отечественных лекарств на рынке РФ превышает 63%
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Общая доля российских лекарств на внутреннем рынке страны в натуральном выражении превышает 63%, а в госзакупках достигает 80%, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"Общая доля отечественных лекарств на внутреннем рынке в натуральном выражении превышает 63%, а в госзакупках достигает 80%. В социально значимых категориях лекарственных средств достигнута высокая степень локального производства, в частности, в государственных закупках отечественными лекарственными препаратами закрыто более 90% потребности в лекарствах для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и туберкулеза, а также свыше 80% - по вакцинам", - отмечается в сообщении.
В Минпромторге
добавили, что по полному циклу в России
производятся вакцины против 11 из 12 инфекций национального календаря прививок. Кроме того, развивается активно и производственная база. Так, в 2025 году введено в эксплуатацию 5 новых производств и участков.
"Особое внимание уделяется организации выпуска препаратов перечня ЖНВЛП - в настоящее время отечественная промышленность имеет возможность выпускать 80% всех наименований со стадии готовой лекарственной формы или по полному циклу производства", - добавили в министерстве.