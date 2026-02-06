Рейтинг@Mail.ru
19:23 06.02.2026
Доля отечественных лекарств на российском рынке превышает 63%
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Доля отечественных лекарств на российском рынке превышает 63%

Минпромторг: доля отечественных лекарств на рынке РФ превышает 63%

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПокупательница в социальной аптеке "Столички" в Москве
Покупательница в социальной аптеке "Столички" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Общая доля российских лекарств на внутреннем рынке страны в натуральном выражении превышает 63%, а в госзакупках достигает 80%, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"Общая доля отечественных лекарств на внутреннем рынке в натуральном выражении превышает 63%, а в госзакупках достигает 80%. В социально значимых категориях лекарственных средств достигнута высокая степень локального производства, в частности, в государственных закупках отечественными лекарственными препаратами закрыто более 90% потребности в лекарствах для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и туберкулеза, а также свыше 80% - по вакцинам", - отмечается в сообщении.
В Минпромторге добавили, что по полному циклу в России производятся вакцины против 11 из 12 инфекций национального календаря прививок. Кроме того, развивается активно и производственная база. Так, в 2025 году введено в эксплуатацию 5 новых производств и участков.
"Особое внимание уделяется организации выпуска препаратов перечня ЖНВЛП - в настоящее время отечественная промышленность имеет возможность выпускать 80% всех наименований со стадии готовой лекарственной формы или по полному циклу производства", - добавили в министерстве.
