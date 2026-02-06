Доля отечественных лекарств на российском рынке превышает 63%

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Общая доля российских лекарств на внутреннем рынке страны в натуральном выражении превышает 63%, а в госзакупках достигает 80%, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"Общая доля отечественных лекарств на внутреннем рынке в натуральном выражении превышает 63%, а в госзакупках достигает 80%. В социально значимых категориях лекарственных средств достигнута высокая степень локального производства, в частности, в государственных закупках отечественными лекарственными препаратами закрыто более 90% потребности в лекарствах для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и туберкулеза, а также свыше 80% - по вакцинам", - отмечается в сообщении.