В Херсонской области гражданский автомобиль подорвался на мине
В Херсонской области гражданский автомобиль подорвался на мине - РИА Новости, 06.02.2026
В Херсонской области гражданский автомобиль подорвался на мине
Гражданский автомобиль подорвался на мине на автодороге под Голой Пристанью в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
херсонская область
херсонская область , владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия
В Херсонской области гражданский автомобиль подорвался на мине
Гражданский автомобиль подорвался на мине на дороге под Голой Пристанью