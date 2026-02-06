Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области гражданский автомобиль подорвался на мине
11:33 06.02.2026
В Херсонской области гражданский автомобиль подорвался на мине
В Херсонской области гражданский автомобиль подорвался на мине
Гражданский автомобиль подорвался на мине на автодороге под Голой Пристанью в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 06.02.2026
херсонская область , владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия
В Херсонской области гражданский автомобиль подорвался на мине

Гражданский автомобиль подорвался на мине на дороге под Голой Пристанью

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Гражданский автомобиль подорвался на мине на автодороге под Голой Пристанью в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«

"На автодороге под Голой Пристанью на противопехотной мине подорвался гражданский автомобиль", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, никто не пострадал.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
