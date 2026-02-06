Милонов раскритиковал комика Сабурова за попытку усидеть на двух стульях

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал комика Нурлана Сабурова за попытку "усидеть на двух стульях", а также призвал его высказаться о своей глубинной позиции.

В пятницу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Кроме того, комик пытался отмывать заработанные в России деньги через посредников.

"Больно смотреть, как комик Сабуров мучается колоссальными размерами своей пятой точки, пытаясь усидеть на двух стульях. Не хотелось бы верить, что работая в России и получая 90% своих гонораров от концертной деятельности в нашей стране, он держит в кармане внушительную фигу, пытаясь иронично подмигивать нашим врагам за границей", - сказал РИА Новости Милонов.

Парламентарий выразил надежду, что Сабуров разберется со своими "финансовыми запутками" и, наконец, выскажется о своей глубинной позиции.

"Быть может, на том его проблемы и закончатся", - заключил он.