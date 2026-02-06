Рейтинг@Mail.ru
Милонов раскритиковал комика Сабурова за попытку усидеть на двух стульях
15:55 06.02.2026
Милонов раскритиковал комика Сабурова за попытку усидеть на двух стульях
Милонов раскритиковал комика Сабурова за попытку усидеть на двух стульях
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал комика Нурлана Сабурова за попытку "усидеть на двух стульях", а также призвал его высказаться о своей глубинной... РИА Новости, 06.02.2026
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), виталий милонов, нурлан сабуров
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Виталий Милонов, Нурлан Сабуров
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал комика Нурлана Сабурова за попытку "усидеть на двух стульях", а также призвал его высказаться о своей глубинной позиции.
В пятницу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Кроме того, комик пытался отмывать заработанные в России деньги через посредников.
"Больно смотреть, как комик Сабуров мучается колоссальными размерами своей пятой точки, пытаясь усидеть на двух стульях. Не хотелось бы верить, что работая в России и получая 90% своих гонораров от концертной деятельности в нашей стране, он держит в кармане внушительную фигу, пытаясь иронично подмигивать нашим врагам за границей", - сказал РИА Новости Милонов.
Парламентарий выразил надежду, что Сабуров разберется со своими "финансовыми запутками" и, наконец, выскажется о своей глубинной позиции.
"Быть может, на том его проблемы и закончатся", - заключил он.
Сабуров стал третьим известным комиком, которому запретили въезд в Россию, выяснило РИА Новости. В апреле 2025 года ФСБ РФ сообщила, что по инициативе ведомства комики Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов были лишены российского гражданства и в отношении них принято решение о неразрешении въезда в РФ.
