Милонов раскритиковал комика Сабурова за попытку усидеть на двух стульях
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Виталий Милонов, Нурлан Сабуров
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал комика Нурлана Сабурова за попытку "усидеть на двух стульях", а также призвал его высказаться о своей глубинной позиции.
В пятницу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Кроме того, комик пытался отмывать заработанные в России деньги через посредников.
"Больно смотреть, как комик Сабуров мучается колоссальными размерами своей пятой точки, пытаясь усидеть на двух стульях. Не хотелось бы верить, что работая в России и получая 90% своих гонораров от концертной деятельности в нашей стране, он держит в кармане внушительную фигу, пытаясь иронично подмигивать нашим врагам за границей", - сказал РИА Новости Милонов.
Парламентарий выразил надежду, что Сабуров разберется со своими "финансовыми запутками" и, наконец, выскажется о своей глубинной позиции.
"Быть может, на том его проблемы и закончатся", - заключил он.
Сабуров стал третьим известным комиком, которому запретили въезд в Россию, выяснило РИА Новости. В апреле 2025 года ФСБ РФ
сообщила, что по инициативе ведомства комики Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов были лишены российского гражданства и в отношении них принято решение о неразрешении въезда в РФ.