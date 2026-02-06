https://ria.ru/20260206/milliarder-2072818835.html
Миллиардер Сулейманов проходит ответчиком по иску к Leonardo
2026-02-06T23:47:00+03:00
2026-02-06T23:47:00+03:00
2026-02-06T23:47:00+03:00
россия
москва
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Находящийся в СИЗО миллиардер Ибрагим Сулейманов проходит ответчиком по иску Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества частных собственников компании "Сирена-трэвел", разработчика системы бронирования билетов Leonardo, свидетельствуют данные суда, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что ответчиками по иску, среди прочих, являются Сулейманов И.А. и Сулейманов Р.И. По данным ряда СМИ, Ибрагим Сулейманов
и его сын Расул были бенефициарами IT-компании "Сирена-трэвел".
Басманный суд Москвы
арестовал Сулейманова в начале октября 2025 года, ему предъявлено обвинение в организации двух убийств и одного покушения на убийство.
Сулейманову вменяют причастность к убийству в январе 1999 года председателя профсоюзного комитета работников наземных служб авиакомпании "Внуковские авиалинии" Геннадия Борисова и к убийству в 2004 году бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля. Также ему предъявлено обвинение в покушении на убийство в 2021 году адвоката Ильи Перегудова.
В суде Сулейманов сообщал, что был судим за мошенничество и легализацию криминальных средств в середине нулевых и получил более чем десятилетний срок. Также он назвал себя "акционером IT-компании".