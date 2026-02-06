Михалков передаст вознаграждение премии "Слово" на нужды СВО

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков заявил, что пожертвует гран-при национальной литературной премии "Слово" в размере трех миллионов рублей на нужды специальной военной операции (СВО), передает корреспондент РИА Новости.

"Я свою премию хочу отдать на нужды СВО. И единственное, о чем попросил бы, - узнать, куда она пошла", - сказал он в ходе церемонии.