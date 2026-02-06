Рейтинг@Mail.ru
Михалков передаст вознаграждение премии "Слово" на нужды СВО - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:13 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/mikhalkov-2072810947.html
Михалков передаст вознаграждение премии "Слово" на нужды СВО
Михалков передаст вознаграждение премии "Слово" на нужды СВО - РИА Новости, 06.02.2026
Михалков передаст вознаграждение премии "Слово" на нужды СВО
Народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков заявил, что пожертвует гран-при национальной литературной премии "Слово" в размере трех миллионов рублей на... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T22:13:00+03:00
2026-02-06T22:13:00+03:00
культура
россия
никита михалков
театр на бронной
президентский фонд культурных инициатив
российский книжный союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049420818_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_b9faae0edf51e043c40454758a541014.jpg
https://ria.ru/20260206/medvedev-2072809549.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049420818_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_b0842afa181b700216caac326fc561b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, никита михалков, театр на бронной, президентский фонд культурных инициатив, российский книжный союз
Культура, Россия, Никита Михалков, Театр на Бронной, Президентский фонд культурных инициатив, Российский Книжный Союз
Михалков передаст вознаграждение премии "Слово" на нужды СВО

Михалков передаст вознаграждение премии "Слово" в 3 млн рублей на нужды СВО

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкАктер, режиссер, сценарист, продюсер, Народный артист России Никита Михалков
Актер, режиссер, сценарист, продюсер, Народный артист России Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Актер, режиссер, сценарист, продюсер, Народный артист России Никита Михалков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков заявил, что пожертвует гран-при национальной литературной премии "Слово" в размере трех миллионов рублей на нужды специальной военной операции (СВО), передает корреспондент РИА Новости.
Михалков получил гран-при литературной премии "Слово", церемония вручения которой проходит в Театре на Бронной в пятницу.
"Я свою премию хочу отдать на нужды СВО. И единственное, о чем попросил бы, - узнать, куда она пошла", - сказал он в ходе церемонии.
Национальная литературная премия "Слово" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Учредителями премии выступают Российский книжный союз и Союз писателей России. Во втором сезоне на премию было подано 2050 заявок. Общий призовой фонд составляет 26 миллионов рублей.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Медведев пошутил на награждении Михалкова о "перепуганных бесах"
Вчера, 22:01
 
КультураРоссияНикита МихалковТеатр на БроннойПрезидентский фонд культурных инициативРоссийский Книжный Союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала