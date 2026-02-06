https://ria.ru/20260206/mikhalkov-2072810947.html
Михалков передаст вознаграждение премии "Слово" на нужды СВО
Михалков передаст вознаграждение премии "Слово" на нужды СВО
Михалков передаст вознаграждение премии "Слово" на нужды СВО
Народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков заявил, что пожертвует гран-при национальной литературной премии "Слово" в размере трех миллионов рублей на...
