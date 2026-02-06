Рейтинг@Mail.ru
Михалков получил гран-при литературной премии "Слово" - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:34 06.02.2026 (обновлено: 21:59 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/mihalkov-2072805562.html
Михалков получил гран-при литературной премии "Слово"
Михалков получил гран-при литературной премии "Слово" - РИА Новости, 06.02.2026
Михалков получил гран-при литературной премии "Слово"
Режиссер Никита Михалков получил гран-при литературной премии "Слово" и заявил, что передаст награду на нужды СВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T21:34:00+03:00
2026-02-06T21:59:00+03:00
россия
никита михалков
президентский фонд культурных инициатив
российский книжный союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916192365_0:36:2914:1675_1920x0_80_0_0_1e71cc08bc3fb692ff59c704c37b488b.jpg
https://ria.ru/20260206/simonyan-2072802152.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916192365_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_db46c3f2aef5f194b7dfc2def693ba4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, никита михалков, президентский фонд культурных инициатив, российский книжный союз
Россия, Никита Михалков, Президентский фонд культурных инициатив, Российский Книжный Союз
Михалков получил гран-при литературной премии "Слово"

Михалков получил гран-при премии "Слово" за вклад в литературу

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкНикита Михалков
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Никита Михалков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков получил гран-при литературной премии "Слово" и заявил, что передаст награду на нужды СВО, передает корреспондент РИА Новости.
"Я сердечно благодарю всех тех, кто выдвинул меня на эту премию. И хотел бы сказать вот что. Мой отец свою сталинскую премию отдал нам. Я свою премию хочу отдать на нужды СВО, и единственное, что я просил бы, - знать, куда она пошла", - сказал Михалков на церемонии, получая приз из рук зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Также в рамках премии были вручены специальные призы: приз имени Юрия Бондарева за прозаическое произведение получил Герой России Максим Бахарев, а приз имени Константина Симонова за поэтический сборник был вручен поэту, журналисту, автору проекта "Буханка для Донбасса" Игорю Панину.
Национальная литературная премия "Слово" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Учредителями премии выступают Российский книжный союз и Союз писателей России. Во втором сезоне на премию было подано 2050 заявок. Общий призовой фонд составляет 26 миллионов рублей.
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Симоньян получила спецприз премии "Слово" за свой роман
Вчера, 21:12
 
РоссияНикита МихалковПрезидентский фонд культурных инициативРоссийский Книжный Союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала