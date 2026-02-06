МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков получил гран-при литературной премии "Слово" и заявил, что передаст награду на нужды СВО, передает корреспондент РИА Новости.
"Я сердечно благодарю всех тех, кто выдвинул меня на эту премию. И хотел бы сказать вот что. Мой отец свою сталинскую премию отдал нам. Я свою премию хочу отдать на нужды СВО, и единственное, что я просил бы, - знать, куда она пошла", - сказал Михалков на церемонии, получая приз из рук зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Также в рамках премии были вручены специальные призы: приз имени Юрия Бондарева за прозаическое произведение получил Герой России Максим Бахарев, а приз имени Константина Симонова за поэтический сборник был вручен поэту, журналисту, автору проекта "Буханка для Донбасса" Игорю Панину.
Национальная литературная премия "Слово" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Учредителями премии выступают Российский книжный союз и Союз писателей России. Во втором сезоне на премию было подано 2050 заявок. Общий призовой фонд составляет 26 миллионов рублей.