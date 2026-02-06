https://ria.ru/20260206/migranty-2072722683.html
В Москве главу отдела МВД задержали за незаконную легализацию мигрантов
В Москве главу отдела МВД задержали за незаконную легализацию мигрантов - РИА Новости, 06.02.2026
В Москве главу отдела МВД задержали за незаконную легализацию мигрантов
Начальника отдела по вопросам миграции и еще четверых полицейских задержали в Москве по делу о незаконной легализации мигрантов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.02.2026
москва
россия
В Москве главу отдела МВД задержали за незаконную легализацию мигрантов
В Москве полицейских задержали за незаконную легализацию более 2 тысяч мигрантов
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
Начальника отдела по вопросам миграции и еще четверых полицейских задержали в Москве по делу о незаконной легализации мигрантов, сообщили РИА Новости в Следственном комитете
.
"Расследуется уголовное дело в отношении преступной группы из семи лиц, среди которых пятеро сотрудников органов внутренних дел, в том числе начальник отдела по вопросам миграции одного из отделов МВД России по Москве
, инспектор ОВМ и участковый уполномоченный полиции", — говорится в публикации.
Их обвиняют по статьям "Организация незаконной миграции" и "Получение взятки".
Как установило следствие, с января 2023 по октябрь 2025 года фигуранты, работавшие в Юго-Западном административном округе, за деньги оформляли фиктивные учебные визы для более чем двух тысяч нелегалов. А с февраля по июль 2025-го они исключили из реестра контролируемых лиц не менее полутора тысяч иностранцев. Позже на них оформили фиктивные документы и внесли в базу данных, тем самым легализовав.
Кроме того, начальник отдела по вопросам миграции получила взятку за ускоренную выдачу российского паспорта, а инспектор ОВМ и участковый за деньги обеспечивали прохождение одной из образовательных организаций проверок, подтверждающих обучение иностранцев.
У фигурантов провели обыски, в государственных органах изъяли документы, подтверждающие их причастность к преступлениям.
Сейчас решается вопрос о лишении гражданства и выдворении из страны мигрантов, которых легализовали обвиняемые.