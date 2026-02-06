В Москве главу отдела МВД задержали за незаконную легализацию мигрантов

Как установило следствие, с января 2023 по октябрь 2025 года фигуранты, работавшие в Юго-Западном административном округе, за деньги оформляли фиктивные учебные визы для более чем двух тысяч нелегалов. А с февраля по июль 2025-го они исключили из реестра контролируемых лиц не менее полутора тысяч иностранцев. Позже на них оформили фиктивные документы и внесли в базу данных, тем самым легализовав.