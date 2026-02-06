https://ria.ru/20260206/mid-2072757403.html
МИД призвал оформлять загранпаспорта на десять лет
МИД призвал оформлять загранпаспорта на десять лет
Консульский департамент МИД России рекомендует россиянам оформлять десятилетние биометрические загранпаспорта из-за отказа недружественных европейских держав... РИА Новости, 06.02.2026
туризм
россия
румыния
германия
в мире
