17:35 06.02.2026
МИД призвал оформлять загранпаспорта на десять лет
МИД призвал оформлять загранпаспорта на десять лет

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Консульский департамент МИД России рекомендует россиянам оформлять десятилетние биометрические загранпаспорта из-за отказа недружественных европейских держав признавать не биометрический документ.
"С учетом последовательного отказа европейских недружественных государств признавать российские пятилетние небиометрические паспорта вновь призываем регулярно следить за информацией в отношении паспортного режима с этими странами и своевременно оформлять десятилетние биометрические паспорта", - сказано в сообщении в Telegram-канале консульского департамента МИД России.
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Госдуму внесли проект об исключении записей о детях из загранпаспортов
30 января, 00:37
В обновлённой по состоянию на 23 декабря 2025 года таблице принимаемых странами Евросоюза паспортов третьих государств указано, что Румыния и Германия с 1 января 2026 года прекратили принимать российские небиометрические паспорта. Польша сделает то же самое с 1 апреля 2026 года.
Эстония, Исландия, Чехия, Франция, Латвия и Литва также в течение 2025 года прекратили принимать российские небиометрические паспорта.
Официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Захарова иронично ответила главе МИД Финляндии, назвавшей Россию угрозой ЕС
Вчера, 09:47
 
