Рейтинг@Mail.ru
Мерц резко высказался о переговорах с Россией - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 06.02.2026 (обновлено: 17:41 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/merts-2072721380.html
Мерц резко высказался о переговорах с Россией
Мерц резко высказался о переговорах с Россией - РИА Новости, 06.02.2026
Мерц резко высказался о переговорах с Россией
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности вести переговоры с Россией, но предостерег от открытия переговорных каналов, не согласованных на уровне... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T15:42:00+03:00
2026-02-06T17:41:00+03:00
в мире
россия
фридрих мерц
абу-даби
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071223150_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bf6d46f63a9fd7310ea7cb001f424291.jpg
https://ria.ru/20260206/ukraina-2072638501.html
https://ria.ru/20260206/tramp-2072611602.html
россия
абу-даби
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071223150_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6a9ca5ee71d17395542c1268c6cf67b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, фридрих мерц, абу-даби
В мире, Россия, Фридрих Мерц, Абу-Даби
Мерц резко высказался о переговорах с Россией

Мерц: ЕС не будет открывать параллельные каналы связи с Россией

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности вести переговоры с Россией, но предостерег от открытия переговорных каналов, не согласованных на уровне Европы, Украины и США, передает агентство Reuters.
Поводом для такой реакции стала информация о том, что дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн во вторник якобы посетил Москву.
"Мы, конечно, всегда готовы вести переговоры, в том числе с Россией. В настоящее время здесь, в Абу-Даби, ведутся согласованные с нами переговоры между американским представителем, украинским правительством и российским правительством. Если мы можем помочь сделать эти переговоры ещё лучше, сделать их более успешными, то мы это делаем. Но мы не будем открывать здесь параллельные переговорные каналы", — заявил Мерц во время визита в Абу-Даби.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Украина выдвинула дерзкое требование к Европе
Вчера, 11:33
По словам немецкого канцлера, европейцы хотят внести свой вклад.
"Я бы не хотел вести переговоры, которые ведут к таким последствиям, а хотел бы поддерживать все переговоры, которые служат цели завершить этот конфликт. Если мы, с европейской точки зрения, можем внести вклад, тогда мы это делаем. Но мы делаем это только согласованно друг с другом. Мы делаем это только согласованно с Украиной, мы делаем это согласованно с Америкой", — подчеркнул он.

Мерц предостерег от "принятия несогласованных отдельных мер, которые ведут к противоположности того, чего все могут достичь вместе".
"Тот факт, что советник президента Макрона по внешней политике находился в Москве, был тесно согласован с нами", — утверждает Мерц.
О визите Бонна в среду сообщило Reuters. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль из солидарности с Елисейским дворцом не будет ни подтверждать, ни опровергать эту информацию, отметив, что французские источники любят сливать информацию в СМИ.

В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по вопросу урегулирования украинского конфликта с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что работа, которая велась в рамках консультаций в Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине будет продолжена.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В США сделали внезапное заявление после нового решения Трампа по России
Вчера, 09:25
 
В миреРоссияФридрих МерцАбу-Даби
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала