Мерц резко высказался о переговорах с Россией

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности вести переговоры с Россией, но предостерег от открытия переговорных каналов, не согласованных на уровне Европы, Украины и США, передает агентство Reuters.

Поводом для такой реакции стала информация о том, что дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн во вторник якобы посетил Москву.

"Мы, конечно, всегда готовы вести переговоры, в том числе с Россией. В настоящее время здесь, в Абу-Даби, ведутся согласованные с нами переговоры между американским представителем, украинским правительством и российским правительством. Если мы можем помочь сделать эти переговоры ещё лучше, сделать их более успешными, то мы это делаем. Но мы не будем открывать здесь параллельные переговорные каналы", — заявил Мерц во время визита в Абу-Даби.

По словам немецкого канцлера, европейцы хотят внести свой вклад.

"Я бы не хотел вести переговоры, которые ведут к таким последствиям, а хотел бы поддерживать все переговоры, которые служат цели завершить этот конфликт. Если мы, с европейской точки зрения, можем внести вклад, тогда мы это делаем. Но мы делаем это только согласованно друг с другом. Мы делаем это только согласованно с Украиной, мы делаем это согласованно с Америкой", — подчеркнул он.



Мерц предостерег от "принятия несогласованных отдельных мер, которые ведут к противоположности того, чего все могут достичь вместе".

"Тот факт, что советник президента Макрона по внешней политике находился в Москве, был тесно согласован с нами", — утверждает Мерц.





В О визите Бонна в среду сообщило Reuters. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль из солидарности с Елисейским дворцом не будет ни подтверждать, ни опровергать эту информацию, отметив, что французские источники любят сливать информацию в СМИ. Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по вопросу урегулирования украинского конфликта с участием делегаций России США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби.