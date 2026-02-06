Рейтинг@Mail.ru
"Объявление войны". Шаг Польши против России вызвал изумление в Финляндии - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:36 06.02.2026 (обновлено: 22:44 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/mema-2072812829.html
"Объявление войны". Шаг Польши против России вызвал изумление в Финляндии
"Объявление войны". Шаг Польши против России вызвал изумление в Финляндии - РИА Новости, 06.02.2026
"Объявление войны". Шаг Польши против России вызвал изумление в Финляндии
Заявления премьера Польши Дональда Туска о передаче Украине истребителей МиГ-29 — это тревожный знак для отношений Варшавы и Москвы, такое мнение выразил член... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T22:36:00+03:00
2026-02-06T22:44:00+03:00
в мире
россия
польша
украина
сергей лавров
дональд туск
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015019830_116:0:3757:2048_1920x0_80_0_0_13b5b38285610b0a14db624d2ef1a54f.jpg
https://ria.ru/20260206/epshteyn-2072720704.html
https://ria.ru/20260205/finlyandiya-2072565761.html
россия
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015019830_571:0:3302:2048_1920x0_80_0_0_23545a5142dee5d78565c225a3284c83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, украина, сергей лавров, дональд туск, нато, евросоюз, миг-29
В мире, Россия, Польша, Украина, Сергей Лавров, Дональд Туск, НАТО, Евросоюз, МиГ-29
"Объявление войны". Шаг Польши против России вызвал изумление в Финляндии

Мема: Польша рискует отношениями с Москвой, заявляя о передаче МиГ-29 Киеву

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтрой "кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на репетиции воздушной части парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Строй кубинский бриллиант из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи на репетиции воздушной части парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Строй "кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на репетиции воздушной части парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Заявления премьера Польши Дональда Туска о передаче Украине истребителей МиГ-29 — это тревожный знак для отношений Варшавы и Москвы, такое мнение выразил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Для Польши это будет означать объявление войны против России. Страны ЕС все больше и больше вовлекаются в этот конфликт, что в конечном итоге приведет к эскалации отношений с Россией", — отметил он.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Дерзкое заявление Туска о России вызвало переполох на Западе
Вчера, 15:39
По мнению политика, сейчас ЕС проводит самую катастрофическую политику за всю историю своего существования.
Мема также подчеркнул, что Европе необходимо избежать эскалации отношений с Россией.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Финский флаг - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В Финляндии сделали заявление после провокационного шага против России
5 февраля, 20:47
 
В миреРоссияПольшаУкраинаСергей ЛавровДональд ТускНАТОЕвросоюзМиГ-29
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала