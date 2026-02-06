https://ria.ru/20260206/medvedev-2072815027.html
Медведев назвал достижения Михалкова серьезным вкладом в культуру
Медведев назвал достижения Михалкова серьезным вкладом в культуру - РИА Новости, 06.02.2026
Медведев назвал достижения Михалкова серьезным вкладом в культуру
Творческие достижения режиссера Никиты Михалкова в самых разных сферах – серьёзный вклад в развитие отечественной культуры, написал зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 06.02.2026
культура
россия
дмитрий медведев
никита михалков
россия
Новости
ru-RU
Культура, Россия, Дмитрий Медведев, Никита Михалков
Медведев назвал достижения Михалкова серьезным вкладом в отечественную культуру