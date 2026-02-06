Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал достижения Михалкова серьезным вкладом в культуру
Культура
 
23:00 06.02.2026
Медведев назвал достижения Михалкова серьезным вкладом в культуру
Медведев назвал достижения Михалкова серьезным вкладом в культуру - РИА Новости, 06.02.2026
Медведев назвал достижения Михалкова серьезным вкладом в культуру
Творческие достижения режиссера Никиты Михалкова в самых разных сферах – серьёзный вклад в развитие отечественной культуры, написал зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 06.02.2026
россия, дмитрий медведев, никита михалков
Культура, Россия, Дмитрий Медведев, Никита Михалков
Медведев назвал достижения Михалкова серьезным вкладом в культуру

Медведев назвал достижения Михалкова серьезным вкладом в отечественную культуру

© РИА Новости / POOL | Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Творческие достижения режиссера Никиты Михалкова в самых разных сферах – серьёзный вклад в развитие отечественной культуры, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
Михалков в пятницу был удостоен гран-при литературной премии "Слово". Награду в ходе торжественной церемонии режиссеру вручил Медведев.
"Принял участие в церемонии вручения Национальной литературной премии "Слово". В главной номинации она присуждена выдающемуся режиссёру, актёру, сценаристу, писателю и общественному деятелю Никите Сергеевичу Михалкову. Был рад лично вручить ему награду за работы в кинематографе, литературе и на телевидении. Его творческие достижения в самых разных сферах – серьёзный вклад в развитие отечественной культуры", - написал Медведев.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Медведев пошутил на награждении Михалкова о "перепуганных бесах"
Культура, Россия, Дмитрий Медведев, Никита Михалков
 
 
