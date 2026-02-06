Медведев назвал достижения Михалкова серьезным вкладом в культуру

"Принял участие в церемонии вручения Национальной литературной премии "Слово". В главной номинации она присуждена выдающемуся режиссёру, актёру, сценаристу, писателю и общественному деятелю Никите Сергеевичу Михалкову. Был рад лично вручить ему награду за работы в кинематографе, литературе и на телевидении. Его творческие достижения в самых разных сферах – серьёзный вклад в развитие отечественной культуры", - написал Медведев.