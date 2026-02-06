Рейтинг@Mail.ru
Медведев пошутил на награждении Михалкова о "перепуганных бесах" - РИА Новости, 06.02.2026
22:01 06.02.2026
Медведев пошутил на награждении Михалкова о "перепуганных бесах"
Медведев пошутил на награждении Михалкова о "перепуганных бесах"
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время награждения режиссера, автора программы "Бесогон" Никиты Михалкова на литературной премии "Слово" пошутил о РИА Новости, 06.02.2026
россия, англия, никита михалков, дмитрий медведев, артур конан дойл, общество
Россия, Англия, Никита Михалков, Дмитрий Медведев, Артур Конан Дойл, Общество
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время награждения режиссера, автора программы "Бесогон" Никиты Михалкова на литературной премии "Слово" пошутил о "перепуганных бесах".
"Перепуганные бесы сейчас громко воют на Гримпенской трясине", - сказал Медведев во время церемонии награждения Михалкова, удостоенного гран-при литературной премии "Слово".
Гримпенская трясина - опасное болото из романа Артура Конан Дойла "Собака Баскервилей", расположенное на Дартмурских болотах в Англии, играющее ключевую роль в сюжете произведения.
В советском фильме Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей" Никита Михалков исполнил роль сэра Генри Баскервиля.
РоссияАнглияНикита МихалковДмитрий МедведевАртур Конан ДойлОбщество
 
 
