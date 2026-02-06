Медведев прокомментировал заявление США о ДСНВ

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Те условия, о которых говорит госдеп США по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), означают, что никакого соглашения никогда не будет, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.