Медведев прокомментировал заявление США о ДСНВ - РИА Новости, 06.02.2026
14:51 06.02.2026 (обновлено: 15:41 06.02.2026)
Медведев прокомментировал заявление США о ДСНВ
сша, в мире, россия, китай, дмитрий медведев, государственный департамент сша, договор снв-3, владимир путин, франция
США, В мире, Россия, Китай, Дмитрий Медведев, Государственный департамент США, Договор СНВ-3, Владимир Путин, Франция
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Те условия, о которых говорит госдеп США по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), означают, что никакого соглашения никогда не будет, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Госдеп назвал СНВ-3 несовершенным: "он не распространялся на тактические ядерные вооружения и не включал Китай". Ах, так? А как насчет Британии и Франции? Гиперзвука? Заявление Вашингтона означает одно: на таких условиях никакого соглашения никогда не будет. Скажите уж честно", - написал он в соцсети X.
Срок действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях истек 5 февраля. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)
29 декабря 2025, 15:32
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
