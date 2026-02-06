Медведев прокомментировал заявление США о ДСНВ

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Те условия, о которых говорит госдеп США по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), означают, что никакого соглашения никогда не будет, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Госдеп назвал СНВ-3 несовершенным: "он не распространялся на тактические ядерные вооружения и не включал Китай". Ах, так? А как насчет Британии и Франции? Гиперзвука? Заявление Вашингтона означает одно: на таких условиях никакого соглашения никогда не будет. Скажите уж честно", - написал он в соцсети X.
Срок действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях истек 5 февраля. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)
29 декабря 2025, 15:32