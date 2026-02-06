Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал о попытках ЕС уничтожить результаты энергодиалога - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 06.02.2026 (обновлено: 10:23 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/medvedev-2072620066.html
Медведев рассказал о попытках ЕС уничтожить результаты энергодиалога
Медведев рассказал о попытках ЕС уничтожить результаты энергодиалога - РИА Новости, 06.02.2026
Медведев рассказал о попытках ЕС уничтожить результаты энергодиалога
Европейские политики сегодня пытаются уничтожить результаты масштабного энергодиалога, который начался еще в 1970-е годы прошлого века, заявил зампред Совбеза... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T10:12:00+03:00
2026-02-06T10:23:00+03:00
в мире
евросоюз
россия
ссср
германия
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071558058_0:158:3072:1885_1920x0_80_0_0_256d701f6c946f9662d61f0a6d0aa487.jpg
https://ria.ru/20260206/evropa-2072575129.html
россия
ссср
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071558058_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_47cb235854d515bd7d5a0d85906e74a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, россия, ссср, германия, дмитрий медведев
В мире, Евросоюз, Россия, СССР, Германия, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал о попытках ЕС уничтожить результаты энергодиалога

Медведев: европейские политики пытаются уничтожить результаты энергодиалога

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Европейские политики сегодня пытаются уничтожить результаты масштабного энергодиалога, который начался еще в 1970-е годы прошлого века, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Таким образом он отреагировал на официальное опубликование регламента о полном запрете импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 1 ноября 2027 года.
"Масштабный энергодиалог начался в 1970-е годы со сделки "газ – трубы", долгосрочного соглашения между СССР и ФРГ о поставке в СССР оборудования для строительства газопровода в Западную Европу. Позже это сотрудничество охватило Австрию, Италию, Францию, многие страны Южной Европы. Сегодня его результаты пытаются уничтожить. Неужели умственно отсталые евроначальники действительно считают себя дальновиднее В. Брандта, Ф. Миттерана, Б. Крайского, У. Кекконена?", - написал Медведев в своём канале в Мax.
Он добавил, что когда речь заходит о связях с Россией, "клика отбитых воинствующих евроидиотов" готова на всё, "в том числе провести кровавую энергетическую самокастрацию, навсегда превратив себя в инвалидов".
"А заодно, видимо, плюнуть в наследие своих предшественников, находивших важные точки соприкосновения даже в непростой период холодной войны", - написал Медведев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Европа против Евросоюза: в Брюсселе знают, что делают
08:00
 
В миреЕвросоюзРоссияСССРГерманияДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала