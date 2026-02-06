https://ria.ru/20260206/medvedev-2072620066.html
Медведев рассказал о попытках ЕС уничтожить результаты энергодиалога
Медведев рассказал о попытках ЕС уничтожить результаты энергодиалога - РИА Новости, 06.02.2026
Медведев рассказал о попытках ЕС уничтожить результаты энергодиалога
Европейские политики сегодня пытаются уничтожить результаты масштабного энергодиалога, который начался еще в 1970-е годы прошлого века, заявил зампред Совбеза... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T10:12:00+03:00
2026-02-06T10:12:00+03:00
2026-02-06T10:23:00+03:00
в мире
евросоюз
россия
ссср
германия
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071558058_0:158:3072:1885_1920x0_80_0_0_256d701f6c946f9662d61f0a6d0aa487.jpg
https://ria.ru/20260206/evropa-2072575129.html
россия
ссср
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071558058_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_47cb235854d515bd7d5a0d85906e74a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, россия, ссср, германия, дмитрий медведев
В мире, Евросоюз, Россия, СССР, Германия, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал о попытках ЕС уничтожить результаты энергодиалога
Медведев: европейские политики пытаются уничтожить результаты энергодиалога
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Европейские политики сегодня пытаются уничтожить результаты масштабного энергодиалога, который начался еще в 1970-е годы прошлого века, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Таким образом он отреагировал на официальное опубликование регламента о полном запрете импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 1 ноября 2027 года.
"Масштабный энергодиалог начался в 1970-е годы со сделки "газ – трубы", долгосрочного соглашения между СССР
и ФРГ
о поставке в СССР оборудования для строительства газопровода в Западную Европу
. Позже это сотрудничество охватило Австрию
, Италию
, Францию
, многие страны Южной Европы. Сегодня его результаты пытаются уничтожить. Неужели умственно отсталые евроначальники действительно считают себя дальновиднее В. Брандта, Ф. Миттерана, Б. Крайского, У. Кекконена?", - написал Медведев
в своём канале в Мax
.
Он добавил, что когда речь заходит о связях с Россией
, "клика отбитых воинствующих евроидиотов" готова на всё, "в том числе провести кровавую энергетическую самокастрацию, навсегда превратив себя в инвалидов".
"А заодно, видимо, плюнуть в наследие своих предшественников, находивших важные точки соприкосновения даже в непростой период холодной войны", - написал Медведев.