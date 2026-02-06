МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Европейские политики сегодня пытаются уничтожить результаты масштабного энергодиалога, который начался еще в 1970-е годы прошлого века, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Таким образом он отреагировал на официальное опубликование регламента о полном запрете импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 1 ноября 2027 года.

Италию, "Масштабный энергодиалог начался в 1970-е годы со сделки "газ – трубы", долгосрочного соглашения между СССР ФРГ о поставке в СССР оборудования для строительства газопровода в Западную Европу . Позже это сотрудничество охватило Австрию Францию , многие страны Южной Европы. Сегодня его результаты пытаются уничтожить. Неужели умственно отсталые евроначальники действительно считают себя дальновиднее В. Брандта, Ф. Миттерана, Б. Крайского, У. Кекконена?", - написал Медведев в своём канале в Мax

Он добавил, что когда речь заходит о связях с Россией , "клика отбитых воинствующих евроидиотов" готова на всё, "в том числе провести кровавую энергетическую самокастрацию, навсегда превратив себя в инвалидов".