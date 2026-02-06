Рейтинг@Mail.ru
10:09 06.02.2026 (обновлено: 10:28 06.02.2026)
Медведев оценил шансы Венгрии оспорить запрет на поставки российского газа
Медведев оценил шансы Венгрии оспорить запрет на поставки российского газа
экономика, венгрия, европа, россия, дмитрий медведев, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Венгрия, Европа, Россия, Дмитрий Медведев, Евросоюз, Санкции в отношении России
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что у Венгрии немного шансов оспорить решение по поставкам российского газа.
Медведев заявил в Max, что ЕС загнал себя в системный кризис, когда российского газа все меньше, а цены все выше, это вызвало стагнацию ведущих экономик Европы, сокращение там промышленного производства и рабочих мест.
"Находящиеся в явном меньшинстве здравомыслящие страны типа Венгрии это хорошо понимают", - отметил Медведев, напомнив, что Будапешт официально обратился в суд ЕС, чтобы оспорить решение по поставкам газа.
"Но шансов на победу немного: логика и опора на право в нынешней Европе не в чести", - написал Медведев.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
"Будут высланы". Орбан резко отчитал власти Украины
4 февраля, 21:21
 
