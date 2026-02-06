https://ria.ru/20260206/medvedev-2072619791.html
Медведев оценил шансы Венгрии оспорить запрет на поставки российского газа
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что у Венгрии немного шансов оспорить решение по поставкам российского газа. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T10:09:00+03:00
2026-02-06T10:09:00+03:00
2026-02-06T10:28:00+03:00
Медведев оценил шансы Венгрии оспорить запрет на поставки российского газа
