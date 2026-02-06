Европейцы из-за энергокризиса вынуждены на всем экономить, заявил Медведев

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Европейцы из-за кризиса вынуждены дома кутаться в три слоя одежды в холода и на всем экономить, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Рецепт системного кризиса, в который ЕС загнал себя, готов: российского газа всё меньше, а цены при этом всё выше. Это вызвало стагнацию ведущих экономик Старого Света, сокращение там промышленного производства и рабочих мест. Неуклонное падение доходов и уровня потребления, в свою очередь, привело к тому, что европейцы экономят на всём, кутаясь в три слоя одежды из-за холода в домах", - написал Медведев в своём канале на платформе Мах.
Таким образом он отреагировал на официальное опубликование регламента ЕС о полном запрете импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 1 ноября 2027 года.
