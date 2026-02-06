Рейтинг@Mail.ru
Европейцы из-за энергокризиса вынуждены на всем экономить, заявил Медведев - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 06.02.2026 (обновлено: 10:21 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/medvedev-2072619690.html
Европейцы из-за энергокризиса вынуждены на всем экономить, заявил Медведев
Европейцы из-за энергокризиса вынуждены на всем экономить, заявил Медведев - РИА Новости, 06.02.2026
Европейцы из-за энергокризиса вынуждены на всем экономить, заявил Медведев
Европейцы из-за кризиса вынуждены дома кутаться в три слоя одежды в холода и на всем экономить, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T10:07:00+03:00
2026-02-06T10:21:00+03:00
дмитрий медведев
в мире
россия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071558102_0:213:3027:1916_1920x0_80_0_0_5e70e40028dfc8b2c9941a358b4f4257.jpg
https://ria.ru/20260129/gaz-2070893947.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071558102_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_300541aa27a1b69517ff3b548c4a3599.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий медведев, в мире, россия, евросоюз
Дмитрий Медведев, В мире, Россия, Евросоюз
Европейцы из-за энергокризиса вынуждены на всем экономить, заявил Медведев

Медведев: европейцы из-за энергокризиса вынуждены на всем экономить

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Европейцы из-за кризиса вынуждены дома кутаться в три слоя одежды в холода и на всем экономить, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Рецепт системного кризиса, в который ЕС загнал себя, готов: российского газа всё меньше, а цены при этом всё выше. Это вызвало стагнацию ведущих экономик Старого Света, сокращение там промышленного производства и рабочих мест. Неуклонное падение доходов и уровня потребления, в свою очередь, привело к тому, что европейцы экономят на всём, кутаясь в три слоя одежды из-за холода в домах", - написал Медведев в своём канале на платформе Мах.
Таким образом он отреагировал на официальное опубликование регламента ЕС о полном запрете импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 1 ноября 2027 года.
Рабочий на территории Центрально-европейского газового узла в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Стало известно, сколько газа из России купит ЕС в 2026 году
29 января, 05:37
 
Дмитрий МедведевВ миреРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала