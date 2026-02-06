Рейтинг@Mail.ru
Медведев: Европе, попавшей в зависимость от США, придется расплачиваться - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:06 06.02.2026 (обновлено: 10:16 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/medvedev-2072619388.html
Медведев: Европе, попавшей в зависимость от США, придется расплачиваться
Медведев: Европе, попавшей в зависимость от США, придется расплачиваться - РИА Новости, 06.02.2026
Медведев: Европе, попавшей в зависимость от США, придется расплачиваться
Европе, попавшей в критическую зависимость от американского газа, придётся расплачиваться остатками суверенитета, Гренландия здесь только начало, заявил... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T10:06:00+03:00
2026-02-06T10:16:00+03:00
европа
сша
в мире
гренландия
дмитрий медведев
россия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152068/50/1520685031_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_a944e82e0fcc7dbf8892dad93d93ef24.jpg
https://ria.ru/20260123/martynov-2069964638.html
европа
сша
гренландия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152068/50/1520685031_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29f871c602a176ca81681c75c1006f21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, сша, в мире, гренландия, дмитрий медведев, россия, евросоюз
Европа, США, В мире, Гренландия, Дмитрий Медведев, Россия, Евросоюз
Медведев: Европе, попавшей в зависимость от США, придется расплачиваться

Медведев: Европе придется расплачиваться суверенитетом за зависимость от США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги США и Европейского совета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Европе, попавшей в критическую зависимость от американского газа, придётся расплачиваться остатками суверенитета, Гренландия здесь только начало, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Попавшая в критическую зависимость от американского газа Европа будет делать всё, что ей скажут. Причём вопрос тут уже не в (президенте США Дональде - ред.) Трампе, столь нелюбимом нынешними идиотами. Расплачиваться придётся остатками суверенитета членов ЕС. И Гренландия здесь только начало", - написал Медведев в Max.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Зеленский по-хамски провоцировал прямой конфликт США и ЕС, считает эксперт
23 января, 19:00
 
ЕвропаСШАВ миреГренландияДмитрий МедведевРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала