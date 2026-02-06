https://ria.ru/20260206/medvedev-2072619388.html
Медведев: Европе, попавшей в зависимость от США, придется расплачиваться
Медведев: Европе, попавшей в зависимость от США, придется расплачиваться - РИА Новости, 06.02.2026
Медведев: Европе, попавшей в зависимость от США, придется расплачиваться
Европе, попавшей в критическую зависимость от американского газа, придётся расплачиваться остатками суверенитета, Гренландия здесь только начало, заявил... РИА Новости, 06.02.2026
Медведев: Европе, попавшей в зависимость от США, придется расплачиваться
