Медведев назвал запрет ЕС на импорт российского газа идиотским
Медведев назвал запрет ЕС на импорт российского газа идиотским
Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал идиотским решение Евросоюза о полном запрете импорта сжиженного... РИА Новости, 06.02.2026
Медведев назвал запрет ЕС на импорт российского газа идиотским
