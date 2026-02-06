Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал запрет ЕС на импорт российского газа идиотским - РИА Новости, 06.02.2026
10:06 06.02.2026 (обновлено: 10:19 06.02.2026)
Медведев назвал запрет ЕС на импорт российского газа идиотским
Медведев назвал запрет ЕС на импорт российского газа идиотским
Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал идиотским решение Евросоюза о полном запрете импорта сжиженного... РИА Новости, 06.02.2026
экономика
россия
евросоюз
сша
дмитрий медведев
единая россия
россия
сша
экономика, россия, евросоюз, сша, дмитрий медведев, единая россия
Экономика, Россия, Евросоюз, США, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев назвал запрет ЕС на импорт российского газа идиотским

Медведев назвал регламент ЕС о запрете импорта российского газа идиотским

© РИА Новости / Станислав Красильников
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Станислав Красильников
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал идиотским решение Евросоюза о полном запрете импорта сжиженного природного газа из России с 2027 года.
"Пока в США бушуют нешуточные геополитические страсти вокруг островка (финансиста Джеффри - ред.) Эпштейна, Евросоюз остаётся островом "спокойствия" – зоной глубокой умственной отсталости (идиотии). Страдая от очередного приступа того, что в психиатрии называют самоповреждающим поведением, буквально несколько дней назад еэсовская верхушка ввела в действие регламент о полном запрете импорта по заключённым долгосрочным контрактам российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 1 ноября 2027 года", - написал Медведев в своем канале на платформе Max.
США и Британия хотят перехватить российский газ
4 февраля, 08:00
США и Британия хотят перехватить российский газ
4 февраля, 08:00
 
ЭкономикаРоссияЕвросоюзСШАДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
