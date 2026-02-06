Рейтинг@Mail.ru
ЕС загнал себя в системный энергетический кризис, заявил Медведев
10:05 06.02.2026 (обновлено: 10:17 06.02.2026)
ЕС загнал себя в системный энергетический кризис, заявил Медведев
ЕС загнал себя в системный энергетический кризис, заявил Медведев
ЕС загнал себя в системный кризис, когда российского газа все меньше, а цены все выше, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
ЕС загнал себя в системный энергетический кризис, заявил Медведев

Медведев: ЕС загнал себя в системный энергетический кризис

Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. ЕС загнал себя в системный кризис, когда российского газа все меньше, а цены все выше, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Собственно, рецепт системного кризиса, в который ЕС загнал себя, готов: российского газа все меньше, а цены при этом все выше. Это вызвало стагнацию ведущих экономик Старого Света, сокращение там промышленного производства и рабочих мест", - написал Медведев на платформе Max.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
США и Британия хотят перехватить российский газ
4 февраля, 08:00
 
