ЕС загнал себя в системный энергетический кризис, заявил Медведев
ЕС загнал себя в системный энергетический кризис, заявил Медведев - РИА Новости, 06.02.2026
ЕС загнал себя в системный энергетический кризис, заявил Медведев
ЕС загнал себя в системный кризис, когда российского газа все меньше, а цены все выше, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 06.02.2026
ЕС загнал себя в системный энергетический кризис, заявил Медведев
Медведев: ЕС загнал себя в системный энергетический кризис