МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Безумие Владимира Зеленского и коллективного Запада может привести к мировой катастрофе, их антироссийская истерия препятствует достижению урегулирования на Украине, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Последние заявления Зеленского говорят о том, что наркофюрер живет в какой-то иной реальности, а потому ожидать от него адекватных реакций на мирные переговоры не приходится. В этой его заоблачной реальности потери ВСУ совершенно небольшие", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
В качестве примера политик привел слова Зеленского в интервью французскому телеканалу France 2 о том, что Украина, вопреки различным оценкам, с февраля 2022 года потеряла якобы 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных.
По словам Медведчука, циничный лепет Зеленского говорит только об одном — официальный Киев не считает потери и не собирается их считать. "Он не считается с потерями ВСУ и согласен понести их еще больше в Донбассе и других территориях, полностью признавая, что все равно их потеряет. Страна превратилась в огромное кладбище, но наркофюрер продолжает это в упор не замечать, объявляя массовую гибель украинцев своей победой… На фоне такого массового помешательства и антироссийской истерии никакого мира достичь невозможно. Наркомана Зеленского поддерживают политические клоуны на Западе. Но это не смешно. Кровавый цирк не заканчивается и ведет к мировой катастрофе", - уверен Медведчук.
В декабре прошлого года глава Министерства обороны России Андрей Белоусов заявил, что только в 2025 году армия Украины потеряла почти 500 тысяч военных, поэтому Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счёт мобилизации.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 11 декабря заявил, что людские потери ВСУ в ходе конфликта давно перевалили за миллион человек и продолжают расти.