Рейтинг@Mail.ru
Безумие Запада может привести к мировой катастрофе, считает Медведчук - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/medvedchuk-2072769891.html
Безумие Запада может привести к мировой катастрофе, считает Медведчук
Безумие Запада может привести к мировой катастрофе, считает Медведчук - РИА Новости, 06.02.2026
Безумие Запада может привести к мировой катастрофе, считает Медведчук
Безумие Владимира Зеленского и коллективного Запада может привести к мировой катастрофе, их антироссийская истерия препятствует достижению урегулирования на... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T18:14:00+03:00
2026-02-06T18:14:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
виктор медведчук
андрей белоусов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646077_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_df04a804ab2a3eeb33c4b3d2825767e3.jpg
https://ria.ru/20260206/konflikt-2072759289.html
https://ria.ru/20260206/zelenskiy-2072743849.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646077_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_3dd1ceea84a337949efd729bb244ef61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, виктор медведчук, андрей белоусов, вооруженные силы украины, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь
Безумие Запада может привести к мировой катастрофе, считает Медведчук

Медведчук: антироссийская истерия на Западе мешает урегулированию на Украине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Безумие Владимира Зеленского и коллективного Запада может привести к мировой катастрофе, их антироссийская истерия препятствует достижению урегулирования на Украине, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Последние заявления Зеленского говорят о том, что наркофюрер живет в какой-то иной реальности, а потому ожидать от него адекватных реакций на мирные переговоры не приходится. В этой его заоблачной реальности потери ВСУ совершенно небольшие", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
"Ключевой момент". На Западе высказались об окончании конфликта на Украине
Вчера, 17:39
В качестве примера политик привел слова Зеленского в интервью французскому телеканалу France 2 о том, что Украина, вопреки различным оценкам, с февраля 2022 года потеряла якобы 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных.
По словам Медведчука, циничный лепет Зеленского говорит только об одном — официальный Киев не считает потери и не собирается их считать. "Он не считается с потерями ВСУ и согласен понести их еще больше в Донбассе и других территориях, полностью признавая, что все равно их потеряет. Страна превратилась в огромное кладбище, но наркофюрер продолжает это в упор не замечать, объявляя массовую гибель украинцев своей победой… На фоне такого массового помешательства и антироссийской истерии никакого мира достичь невозможно. Наркомана Зеленского поддерживают политические клоуны на Западе. Но это не смешно. Кровавый цирк не заканчивается и ведет к мировой катастрофе", - уверен Медведчук.
В декабре прошлого года глава Министерства обороны России Андрей Белоусов заявил, что только в 2025 году армия Украины потеряла почти 500 тысяч военных, поэтому Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счёт мобилизации.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 11 декабря заявил, что людские потери ВСУ в ходе конфликта давно перевалили за миллион человек и продолжают расти.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Зеленский устроил истерику после российских ударов
Вчера, 16:59
 
В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукАндрей БелоусовВооруженные силы УкраиныОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала