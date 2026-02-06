МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Безумие Владимира Зеленского и коллективного Запада может привести к мировой катастрофе, их антироссийская истерия препятствует достижению урегулирования на Украине, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.