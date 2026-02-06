Рейтинг@Mail.ru
Россия опередила страны Европы по золотым медалям на олимпиадах школьников
Хорошие новости
Хорошие новости
 
16:15 06.02.2026
Россия опередила страны Европы по золотым медалям на олимпиадах школьников
Россия опередила страны Европы по золотым медалям на олимпиадах школьников - РИА Новости, 06.02.2026
Россия опередила страны Европы по золотым медалям на олимпиадах школьников
Россия лидирует среди европейских стран по числу золотых медалей на олимпиадах школьников, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. РИА Новости, 06.02.2026
россия
европа
общество
хорошие новости
хорошие новости
россия
европа
россия, европа, общество, хорошие новости
Россия, Европа, Общество, Хорошие новости, Хорошие новости
Россия опередила страны Европы по золотым медалям на олимпиадах школьников

РФ заняла первое место в Европе по числу золотых медалей на школьных олимпиадах

Российские школьники, завоевавшие золотые и серебряные медали на Международной математической олимпиаде
Российские школьники, завоевавшие золотые и серебряные медали на Международной математической олимпиаде - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : Оргкомитет 65-й Международной математической олимпиады
Российские школьники, завоевавшие золотые и серебряные медали на Международной математической олимпиаде. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Россия лидирует среди европейских стран по числу золотых медалей на олимпиадах школьников, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
"Согласно неофициальному рейтингу, Россия заняла первое место среди европейских стран по количеству золотых медалей на международных научных олимпиадах по математике, физике, информатике, химии, биологии и искусственному интеллекту", — говорится в релизе.
Как уточняется на канале ведомства в MAX, в 2025 году сборные команды российских школьников получили 115 медалей на 20 международных интеллектуальных состязаниях.
Хорошие новостиРоссияЕвропаОбществоХорошие новости
 
 
