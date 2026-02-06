https://ria.ru/20260206/medali-2072729781.html
Россия опередила страны Европы по золотым медалям на олимпиадах школьников
Россия опередила страны Европы по золотым медалям на олимпиадах школьников - РИА Новости, 06.02.2026
Россия опередила страны Европы по золотым медалям на олимпиадах школьников
Россия лидирует среди европейских стран по числу золотых медалей на олимпиадах школьников, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T16:15:00+03:00
2026-02-06T16:15:00+03:00
2026-02-06T16:51:00+03:00
россия
европа
общество
хорошие новости
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960928544_0:172:1172:831_1920x0_80_0_0_6c98c5cba3acbb5b7008cc66b3f8a6de.jpg
https://ria.ru/20251225/olimpiada-2064502668.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960928544_0:0:1109:831_1920x0_80_0_0_2a09f6bafff3cda01719d3379f89d01f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, общество, хорошие новости
Россия, Европа, Общество, Хорошие новости, Хорошие новости
Россия опередила страны Европы по золотым медалям на олимпиадах школьников
РФ заняла первое место в Европе по числу золотых медалей на школьных олимпиадах