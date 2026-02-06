Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области объявлена угроза атаки БПЛА
23:36 06.02.2026
В Липецкой области объявлена угроза атаки БПЛА
Угроза атаки беспилотников объявлена в Липецкой области, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 06.02.2026
липецкая область, происшествия, россия
В Липецкой области объявлена угроза атаки БПЛА

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Угроза атаки беспилотников объявлена в Липецкой области, сообщили в ГУМЧС по региону.
"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для Липецкой области", - говорится в публикации Telegram-канала ведомства.
 
Липецкая областьПроисшествияРоссия
 
 
