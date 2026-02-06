https://ria.ru/20260206/mchs-2072818460.html
В Липецкой области объявлена угроза атаки БПЛА
Угроза атаки беспилотников объявлена в Липецкой области, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 06.02.2026
