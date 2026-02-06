https://ria.ru/20260206/mchs-2072813368.html
В Краснодарском крае отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили в Краснодарском крае, сообщает МЧС России. РИА Новости, 06.02.2026
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
РИА Новости
2026
