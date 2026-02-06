Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае отменили ракетную опасность - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:42 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/mchs-2072813368.html
В Краснодарском крае отменили ракетную опасность
В Краснодарском крае отменили ракетную опасность - РИА Новости, 06.02.2026
В Краснодарском крае отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили в Краснодарском крае, сообщает МЧС России. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T22:42:00+03:00
2026-02-06T22:42:00+03:00
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069516179_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aaa4b73c3a2bcc378bf1ff4398a845bf.jpg
https://ria.ru/20260206/mchs-2072809866.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069516179_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b6157d40b9786318dd2c4b4d901e019f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Краснодарском крае отменили ракетную опасность

МЧС: ракетная опасность в Краснадарском крае отменена

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСнег в Краснодаре
Снег в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Снег в Краснодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 6 фев - РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Краснодарском крае, сообщает МЧС России.
МЧС в пятницу объявило ракетную опасность на территории Краснодарского края.
"Отмена ракетной опасности на территории Краснодарского края", - говорится в сообщении в приложении министерства.
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Ростовской области объявлена ракетная опасность
Вчера, 22:03
 
Краснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала